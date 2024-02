Daniel Alves, ex-footballeur du PSG et du Barça, condamné à 4 ans et demi de prison pour viol

Le tribunal de Barcelone a condamné le footballeur brésilien pour des faits qui se sont déroulés fin décembre 2022 dans une boîte de nuit de Barcelone.

Une ancienne star du PSG et du FC Barcelone derrière les barreaux. Daniel Alves a été condamné jeudi 22 février pour viol par le tribunal supérieur de justice de Barcelone à quatre années et six mois de prison. Cette peine est assortie de cinq ans de liberté conditionnelle, de 150 000 euros d’amende et d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant neuf ans.

À lire aussi : Violences sexistes et sexuelles dans le sport : l’Insep reconnaît un « déficit d’informations »

Un viol dans les toilettes d’une discothèque

Comme le rapporte Franceinfo et Le Parisien, le footballeur brésilien de 40 ans était jugé après le viol d’une jeune femme dans les toilettes d’un carré VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022.

La justice espagnole a établi que « la victime n’était pas consentante et il existe des éléments de preuve qui, au-delà du témoignage de la plaignante, permettent de considérer le viol comme prouvé ».

À lire aussi : Violences, harcèlement… Deux députées lancent « Balance ton sport », une plateforme de témoignages

Selon les éléments dévoilés durant l’audience, Daniel Alves était à Barcelone après avoir joué au Mondial qui se déroulait au Qatar. Il aurait rencontré la plaignante en discothèque et lui aurait offert, ainsi qu’à sa cousine et à son amie, du champagne, avant de la suivre dans les toilettes.

« Le tribunal considère comme prouvé le fait que l’accusé a brusquement saisi la plaignante, l’a jetée au sol et l’a pénétrée vaginalement, en évitant qu’elle ne bouge, alors que la plaignante disait non et qu’elle voulait s’en aller », poursuit le jugement du tribunal, dévoilé à la fin du procès.

À lire aussi : Agression sexuelle au PSG : l’avocate de Kadidiatou Diani salue une « libération de la parole » dans le sport féminin

Le parquet avait requis une peine de neuf ans d’emprisonnement. De son côté, Daniel Alves a affirmé qu’il n’était « pas un homme violent » et a nié toute violence, assurant que la relation était consentie. Mais sa défense a été mise à mal par de nombreux changements de version. « Si elle avait voulu partir, elle pouvait partir à tout moment, elle n’était pas obligée d’être là », a-t-il déclaré. Il a aujourd’hui la possibilité de faire appel.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.