Primé à Cannes, ce réalisateur qui se présentait comme un allié, aurait agressé 200 femmes

Star du cinéma croate, le réalisateur Dalibor Matanic, qui utilisait ses films pour dénoncer le patriarcat et les violences sexuelles, a avoué avoir agressé plusieurs femmes. Une enquête a été ouverte par la police du pays.

Il avait été primé à Cannes en 2015, pour son film Soleil de plomb (Prix du jury Un certain regard). Le réalisateur croate Dalibor Matanic, 49 ans, star nationale, a avoué dans un long post sur Facebook avoir agressé sexuellement plusieurs femmes. Un message qui fait suite à plusieurs articles de presse parus ces derniers jours sur le sujet. La police croate a ouvert une enquête, malgré l’absence de plaintes.

L’argument des substances qui ne tient pas la route

Environ 200 femmes seraient concernées d’après la presse croate qui fait état « de gestes et d’invitations déplacées et d’envoi de photos et de messages à caractère sexuel ».

Sur Facebook (le post n’est plus accessible), le réalisateur a brandi la carte addictions : « Tout ça a eu lieu à des moments où j’étais sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Notre travail est terriblement stressant – mais cela ne justifie certainement pas mon comportement ». Il a annoncé entrer prochainement en cure de désintox.

« C’est un choc terrible, car il se présentait comme un allié »

Les réactions ne se sont pas fait attendre. La militante des droits des femmes Sanja Sarnavka a notamment fait part de sa stupéfaction : « C’est un choc terrible, car il se présentait comme un allié ». Le réalisateur a en effet souvent utilisé ses films comme vaisseau pour dénoncer la culture patriarcale et les violences faites aux femmes.

Comme le note l’AFP, la violence et les agressions sexuelles ont longtemps été considérées comme des sujets tabous dans les Balkans, où les valeurs patriarcales restent profondément ancrées dans certaines régions. Ces questions ont cependant gagné du terrain ces dernières années après l’importation du mouvement #metoo, et suite à une affaire en Serbie voisine où une actrice a accusé son ancien professeur d’art dramatique de viol, ce qui avait poussé des milliers de femmes à témoigner à leur tour des violences sexistes et sexuelles subies.