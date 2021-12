50% des jeunes recevant une dick pic non sollicitée ne la signalent pas : le cyberconsentement, prochain horizon à déblayer

Des dickpics non sollicitées envoyées à des mineures par des adultes, des signalements inutiles… En Angleterre, comme ailleurs, le cyberconsentement est encore loin d’être acquis.

Selon une étude rapportée par The Guardian, en Angleterre, une fille sur quatre aurait reçu des contenus d’ordre sexuel sur les réseaux sociaux « sans les avoir sollicités ». C’est notamment le cas des dick pics, envoyées sans consentement…

On a beau dénoncer ces pines impromptues avec plus ou moins de sérieux sur des comptes Instagram qui accumulent les likes, ces contenus non sollicités sont censés tomber sous le coup de la loi. Mais, faute de bonnes politiques de modération, l’étude montre que les jeunes qui les reçoivent ne les signalent même plus.

Il faut dire que rare sont les harceleurs en ligne punis par les réseaux sociaux, trop occupés à censurer les tétons et les personnes queer…

« Je ne pense pas que le signalement fonctionne »

L’étude, menée par des chercheurs des universités de College London et du Kent sur 480 Britanniques de 12 à 18 ans montre plusieurs choses alarmantes.

Les contenus sexuels reçus par les jeunes filles sont majoritairement envoyés par des hommes adultes , qui parfois mentent sur leur âge et leur identité

, qui parfois mentent sur leur âge et leur identité « 50% des ados ayant reçu des images sexuellement explicites non sollicitées via des applications de réseaux déclarent ne pas avoir signalé ces infractions »

Quand ils et elles reçoivent ce type de contenus, 25% seulement des jeunes Britanniques interrogés en parlent à leurs amis, 5% à leurs parents et 2% à leur établissement scolaire.

En gros, non seulement les pédocriminels sévissent à grande échelle sur les réseaux sociaux, mais en plus, faute de soutien et de solutions efficaces, les jeunes touchés peinent à demander de l’aide.

L’étude montre également qu’en l’absence de vérification d’identité face à l’inefficacité des fonctions de signalement, les jeunes seraient plus susceptibles de bloquer les harceleurs plutôt que de les signaler.

D’ailleurs, quand on leur demande pourquoi ils ne le font pas, un tiers des jeunes sondés répondent : « Je ne pense pas que le signalement fonctionne. »

Si seulement les géants du Web comme Facebook bannissaient de leurs espaces les harceleurs et les pédocriminels avec autant d’efficacité qu’ils ne tej injustement certains militants féministes ou LGBTQIA+…

Et en France ?

En France, en moyenne, selon l’Ifop, 42% des femmes qui utilisent des sites ou applis de rencontres y ont déjà reçu une dick pic, et les chiffres montent à 63% lorsque ces femmes sont plus jeunes (entre 18 et 24 ans).

Pourtant, dans l’Hexagone, envoyer une photo de son pénis sans consentement, c‘est un acte considéré comme de l’exhibitionnisme et c’est passible d’un an d’emprisonnement, et jusqu’à 15 000 euros d’amende. Et quand la victime est mineure, cela peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Ça, c’est en théorie. Parce qu’en pratique, à en croire les témoignages qui s’accumulent sur les comptes Instagram consacrés à dénoncer ces actes, la loi est loin d’être connue et encore moins appliquée…

Sachant pertinemment qu’ils ne risquent pas grand-chose, une tonne de harceleurs continuent d’envoyer des contenus sexuels non sollicités à tour de bras, parfois même avec amusement et provoc.

Parfois, un rappel à la loi, avec un faux message automatique envoyé en réponse à une photo non sollicitée, suffit (histoire de donner des sueurs froides à ceux qui ne comprennent pas ce qu’est le consentement).

Mais on aurait grand besoin de plus de sensibilisation sur le sujet, de modération plus efficace et plus ciblée et surtout, que la loi soit appliquée plus sérieusement (ou tout court, d’ailleurs) pour protéger les internautes, surtout les plus jeunes…

Point consentement Pour rappel, l’envoi de nudes, de sextos et de contenus à caractère sexuel doit se faire avec la consentement clair du ou de la destinataire. En cas de doute, on demande !

Crédits photos : Katerina Holmes et Monstera (Pexels)