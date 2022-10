Jean Paul Gaultier, attaqué en justice pour son détournement de La Vénus de Botticelli

La maison Jean Paul Gaultier a l’habitude de s’inspirer de chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art pour en tirer des imprimés. Sauf que la Galerie des Offices à Florence désapprouve le détournement de La naissance de Vénus de Botticelli fait sans accord.

Ce n’est pas pour rien qu’on surnommait Jean-Paul Gaultier « l’enfant terrible de la mode ». Si le grand couturier est encore bien vivant, la maison qui porte son nom (mais sans trait d’union) continue d’œuvrer sans lui, tout en perpétuant les codes qu’il a distillés de la fondation, en 1976, jusqu’à sa dernière collection en 2020. Parmi eux : le détournement de chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture pour en faire des imprimés de vêtements, comme par exemple avec sa collection Jean Paul Gaultier haute couture printemps-été 2007 « Les Madones ».

En plus de jouer la nudité en trompe-l’œil et de pointer l’hypocrisie de sociétés qui la trouvent insupportable dans l’espace public, mais artistique dans les musées, cette pratique interroge également la notion d’authenticité et de reproduction dans ce qu’elle peut avoir de kitsch et de mauvais goût. C’est ce que théorisait l’intellectuel Walter Benjamin (notamment dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique en 1936, et même bien avant). Et l’auteur du concept de « kitsch onirique » aurait sûrement beaucoup ri devant ce nouveau coup de l’ironie de l’histoire.

Puisqu’en effet, aujourd’hui, la maison Jean Paul Gaultier se retrouve attaquée par la Galerie des Offices de Florence pour avoir reproduit sans autorisation La Naissance de Vénus de Botticelli, dans sa collection « Le Musée ».

Jean Paul Gaultier, attaqué en justice pour sa reproduction de La Vénus de Botticelli

En vente d’avril 2022 à septembre, la capsule comporte d’autres imprimés qui reprennent des chefs-d’œuvre comme Les Trois Grâces de Peter Paul Rubens, détenues par le musée du Prado, et La Création d’Adam de Michel-Ange, visible à la chapelle Sixtine.

Mais c’est la Galerie des Offices qui a publiquement déclaré le 10 octobre 2022 porter plainte pour usage « sans demander l’autorisation, sans convenir de la manière dont elle serait utilisée et sans payer la redevance spécifiquement requise par la loi ». Le musée exige que la marque cesse de vendre les produits concernés (une écharpe, une robe, un haut et un pantalon) à moins de trouver un accord financier pour en poursuivre la commercialisation.

Domaine public : Sandro Botticelli – La nascita di Venere – Google Art Project / Capture d’écran Instagram de Jean Paul Gaultier.

D’après le média Artnet, la Galerie des Offices avait envoyé depuis avril 2022 (le début de la commercialisation de la collection) une mise en demeure à Jean Paul Gaultier, restée sans réponse.

En attendant le règlement de cette affaire judiciaire en cours, on ne peut qu’imaginer la Vénus de Botticelli rhabillée en Jean Paul Gaultier, histoire de terminer cette mise en abyme en beauté. Et l’on peut déjà constater que la collection « Le Musée » en question, n’est plus en vente sur l’eshop de la marque, puisqu’elle a laissé la place à la collab’ avec Y/Project. Car l’histoire de la mode défile beaucoup plus vite que celle qui s’écrit dans les musées.

Crédit photo de Une : Domaine public : Sandro Botticelli – La nascita di Venere – Google Art Project / Capture d’écran Instagram de Jean Paul Gaultier.