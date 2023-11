Dans un entretien salutaire publié dans Libération, l’autrice, récompensée par le Prix Fémina, a salué le travail de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants et des autrices. « Nous ne sommes qu’au début et nous cherchons à passer le relais », a-t-elle déclaré à propos du mouvement de libération de la parole de victimes à travers la littérature.