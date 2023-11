MeTooInceste : À quoi ressemblera l’avenir de la CIIVISE ?

Si la reconduction de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a été confirmée par Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’Enfance, l’exécutif doit encore confirmer les modalités de ce nouveau mandat. Nouvelle présidence, missions élargies ? Le doute plane sur les contours de cette mission vitale et les prochains jours s’annoncent décisifs.

« Une nouvelle feuille de route. » Voilà ce qui attendrait la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), dont l’avenir incertain inquiétait les associations. Interrogée à ce propos par le JDD dimanche 19 novembre, Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’Enfance, a confirmé que la CIIVISE serait bien reconduite, mais avec un champ d’action élargi… et peut-être un nouveau casting ?

Dans le flou de l’action

Co-présidée par le juge pour enfants Édouard Durand et la responsable associative Nathalie Mathieu, la CIIVISE est née en mars 2021, juste après l’onde de choc provoquée par le livre La Familia grande de Camille Kouchner, accusant son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d’avoir violé à plusieurs reprises son frère jumeau.

En plus de deux ans d’existence, la commission a recueilli près de 30 000 témoignages et émis une multitude de préconisations visant à aiguiller les politiques publiques en la matière pour renforcer la chaine de protection des victimes. Vendredi 17 novembre est sorti le dernier rapport, un document de 82 recommandations pour lutter contre ce « crime de masse » qui touche 160 000 enfants par an.

Si l’exécutif reste vague quant à la forme que va prendre cette reconduction, Charlotte Caubel souhaite que la mission de la CIIVISE s’étende au-delà de la question de l’inceste : « On doit maintenant se saisir d’autres sujets primordiaux, selon moi : l’impact de la pédocriminalité en ligne sur la pédocriminalité réelle, de l’accès à la pornographie et donc de l’éducation à la sexualité de nos enfants, a-t-elle énuméré. Il y a aussi la prostitution des mineurs, qui devient un sujet énorme. »

Autre point d’interrogation, le sort du médiatique juge Durand, dont l’avenir à la tête de la Ciivise semble fragile, malgré ses forts soutiens parmi les associations de protection de l’enfance. Comme le résume Le Monde, « son aura médiatique, la mise en cause répétée des dysfonctionnements du traitement judiciaire des violences sexuelles et son indépendance agacent, selon des observateurs ».

Lundi 20 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, le gouvernement doit présenter un plan en 22 volets contre les violences faites aux enfants, et sera scruté de près.

