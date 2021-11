Au Portugal, envoyer des messages à ses employés après le boulot est maintenant illégal

Confinements et distanciation obligent, quand c’est possible, le télétravail est presque devenu la norme. Mais on a beau besogner bien au chaud depuis son canap, ça ne veut pas dire qu’on est moins sollicitées, au contraire ! Le Portugal monte au créneau.

Pour limiter les interactions en open space et ne pas choper le Covid au bureau, le télétravail s’est démocratisé, rendant les réunions Zoom et les roulements de présence IRL plus fréquents.

En France, au sommet de la vague, « le nombre de télétravailleurs a atteint 41% des salariés » pour redescendre à 31% en décembre 2020. En mars et avril 2021, cependant, « 34% des salariés disaient mal le vivre au quotidien », sans qu’on en connaisse vraiment la cause.

Si on a tendance à travailler plus et « mieux » chez soi, le droit à la déconnexion est souvent bafoué. Si certains managers prennent le pli et se rendent compte des avantages d’un tel mode de travail, d’autres confondent télétravail et flexibilité ou, flippés que leurs équipes ne se relâchent trop à la maison, ils et elles les contrôlent davantage jusqu’à l’intrusion. Ça donne des SMS pros envoyés à 22h ou des réunions calées le week-end…

Au Portugal, c’est aussi ce qu’il se passe. Mais du côté de la péninsule ibérique, le gouvernement a pris les choses en main en passant plusieurs lois pour « offrir aux travailleurs un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée » et « attirer les nomades numériques dans le pays. »

Le droit à la déconnexion des Portugais, pris au sérieux ?

En France, le droit à la déconnexion est bien inscrit dans la loi, mais les entreprises qui ne le respectent pas ne risquent pas grand-chose… Résultat, bien des télétravailleurs et télétravailleuses sont surexploités et épuisés — selon une étude menée en mars 2020 par la société de bureaux flexibles Deskeo, 32% des personnes sondées à l’époque disaient travailler davantage depuis qu’elles bossaient chez elles.

Début novembre 2021, le Parlement portugais a flairé le loup et a adopté des mesures dans le cadre d’une série de lois destinées à aider les travailleurs et travailleuses à distance. Ana Mendes Godinho, la ministre portugaise du travail et de la sécurité sociale, a déclaré lors du Web Summit qui a eu lieu à Lisbonne la semaine dernière :

« La pandémie a accéléré la nécessité de réglementer ce qui doit l’être, notamment le télétravail. [Cette loi] est une étape importante. La pandémie a montré que nous devons avoir des limites. »

Pourtant, étonnamment, la proposition qui visait à inclure le droit à la déconnexion à la loi a été rejetée…

Quelles sanctions pour les entreprises portugaises envahissantes ?

Désormais, les employeurs portugais peuvent être pénalisés et contraints de payer une amende (dont la somme semble encore inconnue) s’ils ou elles contactent leurs employés après les heures de travail.

Ils et elles seront également obligés de payer les dépenses supplémentaires liées au travail à domicile, comme les factures de gaz et d’électricité !

La loi prévoit aussi l‘interdiction pour les employeurs de surveiller leurs salariés lorsqu’ils et elles travaillent à domicile et garantie que ces derniers rencontrent leur patron ou patronne IRL au moins une fois tous les deux mois.

Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants portugais : les nouvelles mesures prévoient la possibilité pour elles et eux de travailler à la maison sans « avoir à prendre des dispositions préalables avec leur employeur, jusqu’à ce que leur enfant ait huit ans. »

Finis, donc, les e-mails intrusifs envoyés par le ou la boss en plein milieu d’un apéro entre potes ? Elisabeth Borne, prend-en de la graine !

