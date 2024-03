Deux recettes d’apéro pour accueillir le printemps comme il se doit

Qu’est-ce qu’on mange en mars ? Voici deux recettes colorées pour manifester l’arrivée du printemps.

Ça y est, le pire est passé ! Et par le pire, j’entends les mois de janvier et février, à qui je voue un désamour sans bornes (si vous suivez mes recettes d’apéro occasionnelles, vous êtes déjà au courant). On voit le printemps au bout du tunnel, et pour l’accueillir comme il se doit, voici deux nouvelles recettes de saisons pour des apéros colorés, à l’image de notre fureur de vivre nouvellement retrouvée.

Bouchées à la mousse de betterave, sésame et comté

On commence avec cet apéritif qui semble sophistiqué, mais reste relativement simple dans sa réalisation. En plus de mettre en valeur le joli fuchsia des betteraves. Une recette signée @healthyfood_creation.

Les ingrédients pour 10 bouchées

Pour le biscuit :

110 g de farine de blé (t45 à t80)

10 g de graines de sésame

5 g de sucre de coco

2 pincées de sel

40 g de lait

40 g d’huile de sésame

Pour la mousse de betterave :

100 g de fromage frais

50 g de betterave rouge cuite

sel, poivre

Pour le dressage :

20 g de comté

du persil frais

Préchauffez le four à 180°C (chaleur tournante ou traditionnelle). En parallèle, mélangez tous les ingrédients du biscuit dans un grand saladier, puis pétrissez quelques secondes à la main jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Étalez la préparation sur du papier sulfurisé, découpez des cercles puis les placer sur l’envers de moules à muffins, de manière à ce qu’ils cuisent en épousant la forme des dômes. Enfournez 15 minutes puis laissez refroidir.

Pour la mousse de betterave qui viendra garnir vos coupes de biscuit : dans un petit mixeur, mélangez la betterave rouge et le fromage frais jusqu’à l’obtention d’une mousse homogène. Assaisonnez puis placer la préparation dans une poche à douille pour garnir les biscuits (si vous n’en avez pas, répartissez avec une cuiller, c’est moins joli mais ça fonctionne !)

Avant de servir, rappez quelques lamelles de comté et ajoutez du persil ciselé sur votre préparation. TA-DAM !

Cake marbré aux épinards et à la courge

Ok, les ingrédients de cette recette ne crient pas « printemps » mais les couleurs sont au rendez-vous, et les légumes sont de saison, donc, si, ça compte ! Une recette spottée sur le site Le Labo de Maman.

Ingrédients

6 œufs

300 g de farine

Un sachet de levure chimique

70 ml d’huile

70 ml de lait

250 g de courge à chair ferme (type potimarron)

200 g d’épinards (frais ou surgelés)

sel et poivre

3 pincées de noix de muscade en poudre

Préparez les légumes en deux purées séparées. Réservez. Dans un bol, battez les oeufs pendant deux minutes. Versez petit à petit la farine et la levure. Ajoutez l’huile, le lait, le sel, le poivre et la noix de muscade puis mixer. Séparez la pâte dans deux saladiers distincts. Dans l’un, incorporez les épinards, dans l’autre la purée de courge. Dans un moule à cake, versez en alternant les couches d’épinard et de courge. Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pendant 50 minutes environ.

