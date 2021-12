Cette centrale vapeur va venir à bout de votre pile de linge et elle est à moins de 200 euros

Du panier de linge sale à la pile de repassage en passant par la machine à laver… Vous avez l’impression de vous noyer dans le textile sans en voir le bout ? Cette centrale vapeur pourrait bien vous être utile.

Dans la catégorie des corvées dont on se passerait bien, juste derrière l’aspirateur sous le lit et le nettoyage du frigo plein de fromage, on retrouve le repassage. Défroisser des vêtements ou pire encore, des draps demande du temps et de l’énergie.

Il faut installer une table à repasser de la taille d’un camion et qui prend une place monstre dans les placards, puis brancher son fer et commencer. Le tout avec la télé ou la radio en fond, histoire de ne pas trop se faire chier.

Pour certaines un simple fer à repasser ou un steamer peuvent être suffisants pour du repassage de dernière minute. Mais pour d’autres, les lessives s’enchaînent et le repassage semble interminable. Dans ce cas, la centrale vapeur va vous faire gagner du temps et vous offrir une chasse aux plis impeccable.

Avec plus de vapeur qu’un fer classique et des options comme la fonction pressing ou le repassage vertical, Calor vous propose sa centrale vapeur Pro Express Protect à -39% pour alléger votre panière à linge !

Troquez votre fer à repasser contre la centrale vapeur Calor qui est à 199,99€ au lieu de 329,99€ sur Amazon

Un pressing à la maison

Pour des chemises repassées à la perfection, la Calor Pro Express Protect est simple d’utilisation et va vous faire gagner du temps.

Son débit de vapeur continu va jusqu’à 130g par minute. En plus de repasser vos chiffons rapidement, cette centrale vapeur va mettre fin aux plis les plus tenaces. Elle offre par ailleurs une technologie de haute pression de 7,2 bars et un mode pressing avec un jet de vapeur allant jusqu’à 500g par minute pour un repassage nickel.

Cerise sur le gâteau, avec la centrale Calor, vos vêtements ne risquent rien. En plus d’offrir une super glisse, la semelle du fer reste toujours propre pour éviter d’abimer votre linge. De plus, le système protect change les gouttes et les fuites en vapeur pour ne pas tâcher vos fringues.

Elle convient à toutes sortes de tissus et sa technologie sans réglage réduit les risques de finir avec des vêtements troués. Vos sessions repassage seront sans risques et plus rapide.

Le seul point faible de la Calor Pro Express est le même que toute centrale vapeur : sa taille. C’est un produit encombrant qui peut représenter une perte de place peu utile pour quelqu’un qui vit seul, par exemple.

La centrale vapeur Calor Pro Express Protect en bref

Débit de vapeur continu allant jusqu’à 130g/minute

Un mode pressing pour un repassage nickel

Le système protect change les gouttes et fuites en vapeur pour éviter les tâches.

La centrale vapeur Calor Pro Express Protect est à moins de 39% sur Amazon

Amazon vous propose la centrale vapeur Calor à moins 39%. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 199,99€ au lieu de 329,99€

Crédit photo : Karolina Grabowska / Pexels