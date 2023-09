Charlotte et Baptiste, un mariage à 19 200 € : « Nous n’avons aucun regret d’avoir investi autant »

« D’amour et d’eau fraîche » est la rubrique de Madmoizelle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage de Charlotte et Baptiste !

N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Comment doit être un mariage pour être réussi ? Et les idées déco, on les trouve où ? Comment être loin des clichés et original ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ou juste un peu ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage de Charlotte et Baptiste

Le couple : Charlotte et Baptiste

Âges : 29 ans tous les deux

Ensemble depuis… : 5 ans

Mariés depuis… : pacsés depuis 4 ans, mariés le 6 mai 2023

Métiers : Webmaster pour Charlotte / QA Manager pour Baptiste

Lieu de vie : Néac, village proche de St Emilion

Lieu du mariage : Néac, village proche de St Emilion

Nombre d’invités : 60

Total dépensé pour le jour J : 19 200 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés le 14 février 2019 sur le bassin d’Arcachon, précisément sur la plage de la Hume à Gujan-Mestras.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Nous avons eu un an d’organisation, au bout de quatre ans de couple.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Nous nous étions déjà pacsés au tout début de notre rencontre (dès nos six mois) pour des raisons administratives, nous n’avons pas célébré notre PACS ; car à l’époque, nous n’avions pas les moyens, ni le temps et cela nous importait peu.

Quand nous avons décidé de nous marier, car cela faisait deux ans que nous essayions de fonder notre famille (d’avoir notre première enfant). Après pas mal d’attente, d’essai et une fausse-couche, nous avions décidé de consulter et on nous avait annoncé que nous devrions sûrement passer par la PMA. À ce moment-là, ce combat nous paraissait insurmontable et nous étions tombés de haut. Nous n’étions pas prêts psychologiquement à rentrer dans le circuit de la PMA et souhaitions un moment de repos, de joie et de bonheur avant de nous lancer dans ce grand combat. C’est pourquoi nous avons décidé d’un commun accord de nous marier.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis le tout début de notre relation et nous sommes propriétaires de notre maison depuis trois ans.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Nous nous sommes basés sur plusieurs critères pour planifier notre mariage. Le premier était de profiter d’un week-end allongé par un jour férié, car nous avons pas mal de famille qui habite loin de notre commune. Le second était de nous marier, les mois où la météo est la plus clémente dans le Sud-ouest et où les vignes sont en feuilles pour les photos, ce qui nous donne un intervalle de mai à septembre. Le troisième était d’esquiver la haute saison touristique (juin, juillet et août), car nous habitons à St Emilion, et en été le prix des logements et locations de salles sont quadruplés.

Il nous restait le choix entre trois dates le 29 avril, le 6 mai ou le 27 mai. Le 27 mai était relié au jour férié de la Pentecôte et étant souvent travaillé en tant que journée de solidarité, nous l’avons enlevé. Il nous restait donc le 29 avril ou le 6 mai et avons choisi le 6 mai, car nous préférons cette date-là, on trouve qu’elle a une plus jolie consonance.

Nous avons décidé de nous lancer dans la préparation de notre mariage en février 2022 pour nos 4 ans, ce qui nous a laissé un peu plus d’un an, 15 mois pour être précise.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Je me suis beaucoup plus investie que lui, car j’avais envie de m’investir autant et cela me faisait du bien d’organiser quelque chose de positif dans notre vie, surtout au début. Cependant, je suis tombée enceinte en septembre (inespérée, Rainbow miracle Baby), mon début de grossesse s’est très mal passé, entre gérer l’angoisse de la perte et de la fausse-couche déjà vécue, la préparation du mariage et le travail qui ne regarde pas ma grossesse d’un bon œil, cela m’a beaucoup de stressé et angoissé.

Ce mélange explosif m’a rendu très malade, je vomissais 10 fois par jour pendant 2 mois, et j’ai perdu 10 kg. Mon chéri a décidé de prendre le relais au pied levé et s’est occupé de tous les prestataires et de l’organisation. Il s’est occupé de tout et également de déléguer à la famille proche. Je me suis focus sur moi, ma grossesse et j’ai surtout évité le stress. À partir de six mois grossesse, j’ai réellement vu une amélioration et eu un regain d’énergie, j’ai enfin pu profiter d’être enceinte et apprécier ce moment de vie.

De M-4 à M-2 avant le mariage, tout était pré-organisé, il ne manquait que les détails et nous avions surtout profité de nous détendre, de la grossesse et de faire les préparatifs pour l’arrivée de notre petit bout. Nous n’avions pas fait grand-chose niveaux préparatifs du mariage. À partir de M-2 / M-1 et jusqu’à la fin du mariage, j’ai récupéré l’organisation à 100%, c’est-à-dire : les cadeaux aux invités, tote bag de bienvenue, derniers paiements aux prestataires, essayage de robe de dernière minute, craquage et location de château gonflable, etc.

Je pense que nous avons vraiment été complémentaires et on a su se relayer quand on avait besoin de repos, cela nous a permis d’arriver au jour j sereinement.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Non cela c’est plutôt bien déroulé, et j’avoue que la grossesse a permis de bien relativiser et de ne pas stresser.

À lire aussi : Zoé et Julien, un mariage à 35 000 € : « Pas mal de choix ont limité l’impact environnemental de notre mariage »

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

La seule chose que nous avions interdite était la diffusion de diapo, je trouve que ça « casse » l’ambiance de la soirée.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Il y a plusieurs postes de dépenses qui étaient importants à nos yeux :

– Le lieu de réception et sa localisation, cela fait 2 ou 3 ans que nous avons déménagé dans notre village et nous sommes très attachés à notre commune, cela nous tenait à cœur de faire découvrir ce lieu magnifique à tous nos invités.

– Le photographe, car les photos sont les souvenirs de demain.

– L’animation et les activités, nous avions prévu pas mal d’animation avec un bar à jeux de société, un photobooth, un barman jongleur, un château gonflable, etc. On souhaitait vraiment que notre mariage réunisse nos familles et soit un moment convivial après cette période de Covid.

– La déco, les tableaux Pinterest n’en finissent pas, mais la wedding planner a surtout bien aidé pour ce côté-là.

Ce qui l’était moins :

– La nourriture, nous avons horreur des plans de table, du repas qui dure des heures, du service à table, etc. Du coup, on a opté pour un foodtruck de vrais tacos mexicain, sans placement à table, où tout le monde s’assoit là où il a envie.

– Le côté religieux, nous avons volontairement enlevé tout le côté religieux de notre mariage, car nous sommes tous les deux athées.

– Les fleurs, nous n’aimons pas les fleurs.

En vrai, nous nous sommes surtout fait plaisir à créer un événement qui nous ressemble.

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Oui quand on a appris que j’étais enceinte vers fin septembre/début octobre et que j’ai su que je serai dans mon neuvième mois le jour du mariage. Nous avons vraiment hésité à repousser l’événement, cependant tous les faire-part avaient déjà été envoyés 15 jours avant. Nous avons donc décidé d’en parler à la famille proche qui a décidé de nous soutenir et de nous épauler dans notre organisation, et nous avons décidé de ne pas décaler la date.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Oui des petites folies comme un groupe de musique pour le vin d’honneur et une nounou pour les 9 enfants dont 4 de plus de 14 ans. On a considéré qu’à 10 ans et plus, ils étaient autonomes. Après, nous ne nous sommes pas privés, car nous avons pas mal de prestataires où nous aurions pu faire l’impasse dessus.

Comment avez-vous financé votre union ?

Chacune de nos familles a versé 25% de la somme (5000€), ce qui nous a fait 10 000€ et nous avions mis 10 000€ de nos économies. Après le mariage, il nous reste encore de l’argent de côté, environ 15 000€ d’économie.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Un peu, mais pas autant que je le présumais. J’avais surtout un énorme sentiment de joie, de bonheur et d’euphorie. J’avoue que le fait d’avoir embauché une wedding planner a largement aidé à ne pas stresser, car elle a vraiment tout géré, les aléas, etc, et je me suis juste occupée de moi.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

À 90%, oui, nous avons eu un super temps. Le seul hic est le photobooth qui tombe en panne au bout d’une heure et qui a été inutilisable, mais bon cela arrive et nous avions décidé de relativiser sur le moment. Nous demanderons un remboursement dans les semaines à venir.

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Le mariage aura surement dépassé le budget initial, mais il était à notre image, chaque investissement et choix nous correspondaient et nous n’avons aucun regret d’avoir investi autant.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Nous avions invité 60 personnes, et je pense que nous étions entourés des personnes qu’il faut. Nous n’aurions invité personne d’autre et toutes les personnes présentes étaient essentielles.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

La découverte de la robe de mariée par mon conjoint en petit comité. Nous avions décidé de nous retrouver avant la mairie, entourés de nos très proches (témoins, sœurs et parents). Cela a donné un moment très intimiste et rempli d’émotion.

L’échange des alliances a vraiment été pour nous un moment plein d’émotion.

La soirée, nous avions décidé d’investir un peu plus dans un DJ renommé, et cela a vraiment été bénéfique, la piste de danse a été remplie du début à la fin de la soirée !

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d‘avoir mis le paquet ?

– Le barman, cela a vraiment été le show du vin d’honneur et début de soirée, les invités ont adoré et les cocktails étaient délicieux.

– Le bar à sirops et à cookies a également remporté un franc succès, et ça a permis aux invités de se désaltérer sans consommer de l’alcool. Nous n’avons pas eu de personnes trop ivres, et ni d’insolation.

– La location de château gonflable pour les enfants, au lieu d’embaucher une nounou pour seulement 3 enfants ayant moins de 6 ans, 7 entre 9 et 14 ans, nous avons opté pour la mise en place d’un château gonflable. Ils ont vraiment adoré et cela les a occupés une bonne partie du vin d’honneur et du début de soirée.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Je pense que le vin d’honneur s’est un peu éternisé et été un peu long, j’aurais aimé me marier une heure plus tard pour que les événements s’enchainent plus vite.

Et pour un 6 mai, il a fait extrêmement chaud ce jour-là, et l’extérieur ne prévoyait aucun point d’ombre, quelques jolis parasols et toiles d’ombrages auraient été les bienvenues.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

La préparation du mariage et tous nos événements ont vraiment renforcé notre couple et nous ont rapprochés. Je sais que je peux 100% lui faire confiance, m’appuyer sur lui et il est d’un soutien infaillible.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui !

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Aucun, un petit bout nous a rejoints le 2 juin et c’est déjà une assez grosse aventure pour rajouter un autre projet !

Merci à Charlotte et Baptiste d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.