La manucure « half moon » aussi appelée manucure « demi-lune », surfe sur les codes vintages et pourtant très contemporains. Voici nos conseils et photos d’inspiration si vous souhaitez l’adopter.

En matière de nail art, on voit un peu tout et son contraire en ce moment. Il y a d’abord les looks très chargés comme le pop art nails, qui s’inspire des comics et du mouvement artistique des années 1950 pour revêtir les ongles de nuances hyper colorées. Mais il y a aussi des tendances plus minimalistes comme les glazed donut nails venant satisfaire les plus frileuses, car elle consiste simplement à appliquer une poudre holographique sur une à deux couches de vernis pour un résultat ultra-brillant.

À la liste des styles les moins exubérants, une nouvelle venue fait pourtant son apparition. La manucure Half Moon. Cette dernière, consiste à appliquer de la couleur sur la partie inférieure de l’ongle en laissant la lunule neutre ou encore en la décorant d’une autre couleur. Une lubie beauté qui change de la french et qui n’est pas sans nous rappeler les manucures de pin-up des années 1950.

Comment obtenir un trait parfait ?

Si vous avez envie de reproduire cette manucure à la maison, rien de plus simple. Après avoir préalablement appliqué une base sur vos ongles, munissez-vous d’œillets (oui, ces petites vignettes autocollantes servant habituellement à renforcer ou réparer les trous des feuilles de papiers des écoliers). Collez-les sur chaque lunule (la partie blanche). Peignez ensuite vos ongles de la couleur de votre choix en n’oubliant pas d’appliquer 2 couches pour un maximum de tenue et d’opacité. Une fois le vernis totalement sec, retirez les oeillets et n’hésitez pas à nettoyer le contour de la ligne arrondie avec un feutre dissolvant si ce dernier n’est pas totalement net. Cette manœuvre étant faite, il nous vous reste plus qu’à appliquer du top coat pour obtenir de la brillance sur l’intégralité de vos ongles.

Oh, et vous pouvez même appliquer une touche de couleur sur la lunule afin d’obtenir un design plus travaillé.

Les manucures demi-lune qui nous inspirent

@nalbinnails

@sweetienailartstudio

@palooozanails

Crédits de l’image de une : @paintbyjaz.