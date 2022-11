Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz : le nail art va revêtir des couleurs pop art pour la fin d’année

Une nouvelle tendance commence à gagner les nail bars du monde entier. Non, ce n’est pas une énième manucure glacée, mais bien un style résolument graphique, inspiré d’un mouvement artistique majeur : le pop art.

Le pop art est un phénomène culturel datant des années 1950 mobilisant des techniques picturales pouvant être considérées comme industrielles afin d’en faire un geste artistique, interrogeant au passage les notions de production en série et de société de consommation. À travers les décennies, on l’a tantôt vu devenir tendance à travers la déco, la mode et aujourd’hui, il fait une apparition remarquée du côté de la beauté et plus spécifiquement du nail art (lieu de tous les possibles).

Mais le pop art ongulaire, ça donne quoi ? Il faut savoir qu’on peut retrouver cette tendance sous plusieurs formes. Minimaliste, elle consiste simplement à appliquer de la couleur sur l’ongle (avec effet chrome ou non) puis à créer des reflets noirs et blancs (à l’instar des dessins détourés typiques de ce style ). Le but ? Que l’effet bande dessinée / comics (très présent dans le pop art) puisse prendre tout son sens.

Si vous voulez pousser le look un peu plus loin, vous pouvez aussi miser sur le dessin très représentatif de ce mouvement artistique. Vous avez d’abord la possibilité d’inscrire des onomatopées comme « Boom », « Pop », « Wow », « Wizz », « Splash » ou encore « Bang » sur la surface de vos ongles. Ou vous pouvez encore décider d’afficher des esquisses très significatives du genre comme la bouche semi-ouverte, l’œil, la part de pizza, la soupe Campbell, le point d’exclamation, l’éclair et la liste continue.

Un style, 1000 possibilités

Le design pop art représente une toile infinie de possibilités, de mix and match, mais aussi et surtout de créativité. Que vous ayez les ongles plutôt courts ou longs, vous aurez l’occasion d’exprimer toutes vos envies à travers cette tendance que l’on dirait tout droit sortie d’un dessin animé. C’est d’ailleurs l’aspect qu’apprécie le plus Elle Gerstein, nail artist interviewée par Allure. Elle raconte :

« J’aime sa polyvalence, non seulement avec les couleurs mais avec les formes d’ongles utilisées – je vois tout, du cercueil à l’amande russe en passant par le stiletto. »

Vous cherchez un peu d’inspiration ou simplement des photos à montrer à votre technicienne préférée ? Scrollez, on a ce qu’il vous faut.

Pop Art nails : nos inspirations

Crédits de l’image de une : @nailsbydreamy