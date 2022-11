Sur les réseaux avoir l’air triste est tendance et ça devient inquiétant 

Nez rouge, yeux larmoyants, bouche mordue… Sur les réseaux sociaux, une étrange tendance a vu le jour récemment. Elle consiste à reproduire, dans une version glamourisée la tête que l’on a quand on vient de pleurer. Douteux ? Oh à peine…

3 millions de vues. Voilà les audiences du tuto posté par l’influenceuse beauté Zoe Kim Kenealy dans lequel on la voit réaliser une mise en beauté larmoyante juste avant Halloween. Le but ? Reproduire l’air éploré que l’on peut avoir après une crise de larmes… Et si cette séquence a pu être tournée pour donner quelques idées de mise en beauté pour la célébration du 31 octobre, elle est malheureusement devenue virale… Et tendance. Dorénavant le hashtag « crying make-up » culmine à plus de 130 millions de vues rien que sur TikTok.

Le tuto « crying make-up »

« Ceci s’adresse à toutes les filles instables. Vous voyez à quel point on est belles quand on pleure ? Toutefois, si vous n’êtes pas d’humeur à pleurer, voici comment obtenir ce look avec du maquillage. »

Voilà comment Zoe Kim Kenealy introduit sa vidéo. Elle commence directement à appliquer un rouge à lèvres flouteur coloré. Pour donner un effet moins précis, elle vient estomper le contour de ses lèvres avec un pinceau et applique un crayon à lèvres. Ensuite, elle passe aux yeux en appliquant un blush rosé sur ses paupières supérieures ET inférieures, sur ses pommettes ainsi que sur le bout de son nez. Elle s’arme d’un gel pailleté qu’elle vient déposer au ras de cils inférieurs, au niveau de la paupière mobile ainsi que sur l’arc de cupidon pour donner un effet larmoyant. Elle termine par se recourber les cils et superposer une touche de gloss sur son rouge à lèvres et le look est terminé.

Pourquoi c’est problématique ?

Si certaines célébrités comme Bella Hadid ont récemment partagé des photos d’elles en pleurs sur les réseaux sociaux afin de libérer la parole sur la santé mentale, glamouriser un état de tristesse et le rendre tendance peut questionner. En magnifiant la souffrance ressentie au quotidien par pas moins d’une personne sur cinq (rien qu’en France), cette tendance n’est-elle pas en train de minimiser ces moments de faiblesse ?

Le crying make up look en image

