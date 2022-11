Save vs Splurge : la tendance TikTok qui permet de rationaliser nos dépenses beauté 

Sérum, crème hydratante, mascara, fond de teint… Acheter des produits de beauté, ça coûte cher. Alors autant essayer de trouver le meilleur rapport qualité/prix quand on part à la recherche d’un cosmétique en particulier. Pour nous aider, une tendance a émergé sur TikTok et elle se prénomme « Save vs Splurge ».

Chaque peau a des besoins particuliers à traiter. Et si un produit de beauté peut convenir à une personne, il peut également être particulièrement inefficace lorsqu’il est appliqué sur un type d’épiderme différent. Voilà pourquoi il est parfois difficile de se faire une idée de l’efficacité d’un cosmétique. Pour nous aider à naviguer parmi la multitude de produits disponibles sur le marché, des make up artists, dermatologues et experts beauté TikTok ont participé en masse à la trend « Save vs Splurge » autrement dit « économiser ou faire des folies ». Le but ? Rationaliser nos dépenses cosméto.

@makeupbymonicaa

Save vs Splurge, c’est quoi exactement ?

Globalement, il s’agit d’un format dans lequel chaque personne partage quel cosmétique (maquillage ou soin) elle recommanderait ou non selon des critères plus ou moins objectifs. Un contenu plutôt intéressant et informatif (quand il est personnalisé, commenté), qui nous permet de faire quelques économies. Et si de nombreux TikTokeurs beauté ont participé à cette trend, la maquilleuse aux 361,6k abonnés @makeupbymonicaa l’a poussé un peu plus loin en parlant de chaque catégorie de produits. Elle a établi une comparaison entre les cosmétiques que l’on peut trouver dans des supermarchés et ceux provenant de marques de cosmétiques plus onéreuses.

« Être un débutant peut être si difficile quand il y a plus de 95 000 marques », dit-elle. « Je vais vous dire ce sur quoi vous devriez économiser ou faire des folies. »

Elle nous apprend, via ce contenu par exemple, qu’il ne sert à rien d’investir dans un primer ou un anticernes de grande marque, quand une version moins onéreuse fait le même travail à la perfection. En revanche, côté fond de teint, c’est plutôt l’inverse. Selon elle, miser sur une marque plus haut de gamme permettrait de trouver plus facilement la teinte qui matche avec le sous-ton de sa peau et de réduire les risques de réaction lorsqu’on a un épiderme sensible. C’est la même chose quand il s’agit de poudre libre puisque selon elle, la Easy Bake Loose Baking & Setting Powder d’Huda Beauty (marque vendue chez Sephora) est imbattable pour flouter ses cernes sans effet asséchant pour le contour de l’œil.

Qu’est-ce qui définit qu’un produit en vaut la peine ou pas ?

Si ce type de contenu peut apporter une vraie aide dans le choix des produits de beauté que l’on utilise au quotidien, une question se pose encore : qu’est-ce qui définit qu’un cosmétique vaut le coup ou pas ? La réponse est tout en nuance, car finalement, tout dépend à quelle famille il appartient.

Lorsqu’il s’agit d’un sérum, d’une crème hydratante ou d’une essence, le choix de l’heureux élu dépendra du taux d’actifs qu’il contient. Les huiles de soin, quant à elle, sont plus accessibles, car il suffit qu’elles soient végétales et pures pour apporter leurs bienfaits à la peau.

Côté make up, la tâche est plus complexe car tout dépend de son rendu sur l’épiderme, de son confort, de sa pigmentation et de sa tenue. Des critères très personnels qui dépendent des besoins et des priorités de chacun d’entre nous…

Crédits de l’image de une : @Karly Jones