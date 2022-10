La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris d’octobre 

Du baume pour les lèvres ultra réconfortant au mascara au volume extrême en passant par un soin pour les cheveux à la texture mielleuse… Voici les produits qu’ont testés et aimés les journalistes beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrices beauté, nous avons la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, nous dénichons parfois de véritables pépites. Il serait bien dommage de ne pas vous en parler ! Voici un florilège de tous les produits et accessoires beauté que nous avons testés et aimés ces trente derniers jours.

Les favoris beauté de Barbara

Crème au rétinol alternatif de Indie Lee

Crème au rétinol alternatif — Indie Lee — 77 € pour 45 ml

Si comme moi, votre peau sur-réagit lorsque vous appliquez du rétinol, sachez qu’il existe un substitut, le ramboutan, dont les vertus anti-âge sont semblables. L’une des meilleures surprises de l’année selon moi, a été cette crème formulée par la marque Indie Lee, douce pour l’épiderme, mais coriace quand il s’agit de combattre l’apparence des rides et d’améliorer l’élasticité de la peau. Une petite pépite à la texture onctueuse et agréable, idéale pour tous les types de peaux.

Crayon à lèvres Kind Words de Rare Beauty

Crayon à lèvres Kind Words — Rare Beauty — 17€

En ce moment, je ne porte presque plus de rouge à lèvres. Un peu de crayon pour souligner le contour de ma bouche, un gloss bien brillant et je considère cette partie de mon visage maquillée. Mais je ne choisis pas mon crayon à lèvres au hasard. D’après moi, il doit être à la fois pigmenté, légèrement crémeux mais pas trop, être agréable à porter et surtout waterproof (pour ne pas qu’il bave à la moindre occasion). Et après quelques recherches infructueuses, je suis tombée sur le crayon Kind Words de Rare Beauty. Ce dernier coche littéralement toutes les cases et il est proposé dans dix teintes différentes pour correspondre à toutes les carnations et toutes les envies.

Gel fixateur de sourcils 24h Brow Setter de Benefits

Gel sourcils fixateur 24h Brow Setter — Benefit — 29,90 € pour 7 ml

La difficulté avec les gels pour les sourcils, c’est qu’ils finissent toujours par s’effriter et laisser derrière eux des dépôts dans les poils. Avec le 24h Brow Setter de Benefit, ça ne risque pas d’arriver. Et pour cause, le gel est flexible, sèche rapidement et laisse les sourcils parfaitement figés pendant toute une journée. Une révolution dans ma routine beauté.

Baume pour les lèvres Lip Wrap d’Ilia

Baume Lip Wrap — Ilia — 26 € pour 7 ml

Lorsqu’il fait froid (ce qui n’est pas le cas en ce moment), mes lèvres se gercent très rapidement. Pour leur apporter un soin profond, j’applique chaque soir le baume Lip Wrap d’Ilia. Hyper riche en acide hyaluronique, en squalane ainsi qu’en céramides, il vient apporter hydratation, nutrition et confort à cette zone qui en a souvent grand besoin. Brillant, mais non collant, il repulpe les lèvres tout au long de la journée. Et son format permet de le transporter partout, même lorsqu’on porte un sac en taille mini.

Huile pour les cheveux Honey Infused Hair Oil de Gisou

Huile pour les cheveux Honey Infused Hair Oil — Gisou —22 € pour 20 ml

Je n’ai aucune patience avec mes cheveux. Lorsqu’il s’agit d’en prendre soin, j’ai besoin d’un produit qui soit en même temps efficace, multifonction et facile à appliquer. J’ai beaucoup apprécié l’Honey Infused Hair Oil de Gisou, la marque de l’influenceuse Negin Mirsalehi. Riche sans laisser de fini gras, cette huile peut être utilisée en masque, en soin ou en huile post-coiffage. Un vrai produit 3-en-1 qui convient parfaitement à mes besoins.

Les favoris beauté de Virginie

Mascara volume et longueur Stack Mega Brush de MAC

Mascara longueur et volume Stack Mega Brush — MAC — 35 €

Cela faisait longtemps que je n’avais pas autant apprécié un nouveau mascara ! Grâce à sa brosse plus longue que la moyenne, le Stick Mega Brush de MAC attrape tous les cils et leur donne volume et longueur dès le premier passage pour un effet maquillage intense. En fonction de mes envies, j’en applique entre une et trois couches, et le résultat est toujours impeccable, et surtout sans paquets !

Soin ciblé anti-imperfections Effaclar A.I de La Roche-Posay

Correcteur ciblé des imperfections locales Effaclar A.I — La Roche-Posay — 9,10 € pour 15 ml

Grâce (non) à ma peau à tendance acnéique, j’en ai testé des soins anti-imperfections ! Celui-ci, signé La Roche-Posay, est mon dernier coup de cœur en date. C’est bien simple, je crois que c’est la première fois que je teste un produit aussi doux pour la peau qui est aussi efficace sur les petits boutons ! Avec lui, aucun risque de se retrouver avec des rougeurs et des irritations, il soigne les lésions tout en délicatesse, façon éducation bienveillante.

Blush crème en stick d’Anastasia Beverly Hills

Blush stick — Anastasia Beverly Hills — 35 € pour 8 g

Depuis l’été dernier, je n’utilise plus que des fards à joues crème pour redonner de la couleur à mon teint d’endive trop cuite. Celui d’Anastasia Beverly Hills, sous forme de stick, est vraiment mon préféré : les couleurs sont belles, la formule est pigmentée tout en se travaillant très facilement, et il tient longtemps sur la peau. Dernier bon point : son packaging avec pinceau intégré en fait un produit idéal pour la trousse de toilette.

Masque rose lacté apaisant de La Canopée

Masque rose lacté apaisant — La Canopée — 28 € pour 50 ml

Avec le changement de saison (et les températures qui n’en font qu’à leur tête), ma peau s’est mise à tirailler et à manquer de confort. Heureusement, j’ai pu compter sur cette petite merveille de masque La Canopée ! En plus de sentir divinement bon la barbe à papa, sa texture onctueuse et sa formule 100% d’origine naturelle à base de rose, de guimauve et d’avoine ont fait beaucoup de bien à mon visage. C’est certain, ce produit va m’accompagner tout cet automne-hiver !

