Et si tu passais à la crème dissolvante pour les ongles ?

Je vais t’avouer quelque chose : le vernis à ongles, c’est pas mon truc.

Ça prend un temps phénoménal à être appliqué, puis il faut attendre que ça sèche, une fois sur deux je ruine un ongle en tentant de me gratter le nez… tout ça pour que le vernis tienne 2 jours max.

Le dissolvant, pas franchement jojo pour la santé ni écolo

Et le pire, le PIRE dans tout ça, c’est que même l’étape qui consiste à enlever le vernis est relou.

Le dissolvant, ça pue, et c’est surtout très toxique : les solvants qui permettent de dissoudre le vernis sont très volatiles et peuvent irriter le système respiratoire, et sont particulièrement agressifs au contact de la peau.

En plus de ça, le nombre de cotons utilisés pour démaquiller les ongles de deux mains représente une quantité de déchets non-négligeable (sauf si tu utilises des cotons réutilisables bien sûr).

Autant te dire que toutes ces contraintes ne m’aident pas à avoir envie de porter du vernis au quotidien.

La crème dissolvante pour les ongles, une alternative plus pratique et plus douce ?

Or, de plus en plus de marques se lancent dans la mise en vente d’un tout nouveau type de produit : la crème dissolvante pour ongles.

En quoi est-ce que ça consiste ? La crème se présente dans un tube, comme du dentifrice, et s’applique sur les ongles.

Selon la marque dont il s’agit, il faut la laisser poser plus ou moins longtemps pour lui permettre de dissoudre le vernis. Il suffit ensuite de masser légèrement les ongles, puis de rincer ou d’essuyer avec un coton.

L’avantage de ces crèmes, c’est qu’en plus d’être moins volatiles que le dissolvant traditionnel, elles sont aussi beaucoup plus douces pour la peau et les ongles car elles contiennent souvent des huiles.

Niveau efficacité, n’utilisant pas de vernis je n’ai pas pu en tester moi-même, mais d’après mes collègues, il vaut mieux laisser poser quelques minutes pour un résultat optimal, surtout si on a appliqué plusieurs couches de vernis ou du top coat.

Sélection de crèmes dissolvantes pour les ongles

Voici les quelques crèmes dissolvantes que j’ai trouvées sur Internet, mais je ne doute pas du fait que ce type de format plus nomade et plus pratique risque de se démocratiser dans les mois à venir !

Est-ce que tu connaissais ce type de produits ? Si tu connais d’autres références de crèmes dissolvantes pour les ongles n’hésite pas à les partager en commentaires !

À lire aussi : 3 alternatives écolo aux cotons-tiges pour passer au zéro déchet