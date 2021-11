Se maquiller le coin interne de l’oeil, ce détail devenu tendance qui fait toute la dif

Il n’y a pas que la paupière mobile dans la vie ! Le coin interne de l’œil est un terrain de jeu tout aussi intéressant pour sublimer le regard. On vous explique tout.

Quand il s’agit de mettre en valeur le regard, les techniques de maquillage sont variées : banane, smoky-eye, eyeliner inversé, mascara coloré… La plupart du temps, elle ont pour but d’allonger et d’agrandir l’œil, et se concentrent donc sur l’extérieur de la paupière mobile, le pli palpébral et l’arcade sourcilière, laissant le coin interne de l’œil relativement intact.

Pourtant, cette zone du visage naturellement plus sombre (on peut remercier les veines qui passent par là et l’ombre naturelle causée par l’arrête du nez) est un terrain de jeu qui ne demande qu’à être investi, surtout quand on voit ce que peut donner le résultat (et ce n’est pas Zendaya, lors de la première londonienne de Dune, qui dira le contraire) !

Le maquillage du coin interne de l’œil, la bonne idée pour un regard captivant

Il y a plusieurs façons de profiter de cette toile vierge qu’offre le coin interne de l’œil.

Pour un coup d’éclat discret mais efficace, on peut appliquer une touche d’highlighter ou de fard pailleté au niveau du canal lacrymal, en estompant la matière légèrement sur le ras de cils supérieur et inférieur.

Pour un look plus assumé, on peut aussi venir dégrader ses ombres à paupières sous la tête du sourcil et jusqu’au canal lacrymal. En plus d’agrandir le regard, cette technique permet de masquer la zone la plus foncée du cerne, donnant l’impression d’un œil plus frais.

Enfin, la technique très tendance du reverse liner (ou eyeliner inversé) permet aussi de profiter de l’espace qu’offre le coin interne de l’œil et d’étirer le regard, lorsque la pointe est placée au niveau du canal lacrymal.

Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Crédits photos images de Une : @kingmalimagic, @nikkimakeup, @katiejanehughes