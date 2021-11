Rihanna porte de l’eyeliner rouge, alors attendez-vous à en voir partout

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la chanteuse Rihanna ose l’eyeliner rouge et toute la planète beauté est en feu !

La chanteuse Rihanna est connue pour ne pas y aller avec le dos de la cuillère niveau make-up. Depuis ses débuts sur le devant de la scène, elle enchaîne les looks créatifs, originaux, et est une source d’inspiration sans fin pour les fans de beauté.

Le succès retentissant de Fenty Beauty, sa marque de maquillage inclusive lancée en 2017 en partenariat avec le groupe LVMH, est une preuve de plus de sa qualité d’experte et de lanceuse de tendances.

Et là, niveau tendance beauté, on peut dire qu’on est servies ! Dans une story publiée le 22 novembre sur son compte Instagram, la chanteuse nous offre un mini tutoriel d’eyeliner inversé dans une teinte incandescente de rouge. Oui Madame.

L’eyeliner rouge de Rihanna, une tendance tout feu tout flamme

Dans cette vidéo de 30 secondes, la chanteuse utilise un crayon rouge pour créer un reverse liner, une technique de maquillage qui consiste à souligner le ras de cils inférieur et à créer une virgule au niveau du coin externe de l’œil.

Pour réaliser ce look, elle aurait pu choisir un crayon noir, marron, doré ou encore bleu saphir afin de mettre en valeur ses yeux de chat, mais non, c’est vers le rouge qu’elle s’est tournée. Une couleur qui, dans l’imaginaire collectif, n’est pas spécialement connue pour mettre en valeur le regard (et ce ne sont pas les lapins de laboratoire qui diront le contraire).

@badgalriri

Comment adapter la tendance eyeliner rouge de Rihanna ?

Si de prime abord l’eyeliner rouge peut sembler intimidant, il ne faut pas hésiter à se lancer, surtout qu’il n’est pas difficile : il aime chacun et chacune d’entre nous.

Au magazine Get The Gloss, le maquilleur Neil Young explique :

« Ce qui est bien avec l’eyeliner rouge, c’est qu’il peut aller à tout le monde. Quelle que soit la couleur des yeux, il s’harmonise parfaitement avec le brun et le noisette, et il contraste joliment avec le vert et le bleu. »

Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Le shopping eyeliner rouge pour un look brûlant

Crayon longue tenue Flypencil teinte « Cherry Punk », Fenty Beauty, 19,90€

Crayon Chromagraphic teinte « Basic Red », MAC, 14€

Crayon Artist Color Pencil teinte « Perpetual Fire », Make Up For Ever, 11,40€

À lire aussi : Comment adopter l’eye-liner signature d’Adele ?

Crédits photos images de Une : @badgalriri