Telle un phénix, la manucure flammes renaît de ses cendres pour venir orner les ongles de Rihanna

Rihanna a des yeux braqués sur elle en permanence. Coupe de cheveux, look mode comme beauté… Rien n’est laissé au hasard par la Barbadienne. Surtout pas sa manucure, qu’elle a choisi, cette fois, de décorer de flammes incandescentes. Une tendance qui revient !

Il est rare qu’une personne accède au statut de gourou de la beauté sans pour autant être une passionnée en la matière. Et Rihanna n’a pas attendu de créer Fenty Beauty pour avoir une très bonne maîtrise des tendances et pouvoir les adopter à sa sauce !

Aujourd’hui, ce n’est pas de son teint impeccable, de son gloss ou de ses sourcils on fleek dont on va vous parler mais bien de ses ongles — et plus spécifiquement du nail art orné de flammes rouges qu’elle a choisi d’afficher sur l’un de ses derniers posts Instagram.

Bien plus originale qu’une simple french manucure, et plus audacieuse que des swirls, cette mise en beauté des ongles fait partie des top trends sur Instagram depuis quelques mois. Cependant, il faut bien avouer qu’elle semblait un peu perdre de vitesse ces temps-ci avec l’arrivée de d’autres inspirations (la beauté ça va vite)…

Mais ça, c’était sans compter l’aide de Riri qui, dotée de 103 millions d’abonnés, n’a pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour raviver la flamme ! Sa publication a donc été likée par plus de 4 millions de personnes, ce qui redonne un bon coup de projecteur sur la manucure incandescente.

Le nail art parfait pour finir l’été

La manucure flammes fait partie de celles qui ont été déclinées dans des couleurs et des styles divers. Vous voulez un petit aperçu de toutes les possibilités qui s’offrent à vous ? Regardez un peu du côté de ces inspirations tirées d’Instagram qu’on a sélectionnées pour vous !

Comme ça, vous n’aurez qu’à montrer à votre nail artist la photo qui vous branche le plus…

Au fait, Rihanna est devenu milliardaire aussi

On ne sait pas si vous avez lu la nouvelle, mais grâce à Fenty Beauty, Rihanna a réussi à accéder au statut de milliardaire — elle pèserait, selon le magazine Forbes, pas loin de 1,7 milliards de dollars. Un montant qui, mine de rien, lui donne accès au titre d’artiste féminine la plus riche du monde, devant Madonna et… Beyonce.

Merci Fenty !

