10 coups de coeur beauté du moment testés et approuvés par la rédac

Produits capillaires, démaquillants, vernis à ongles, maquillage… C’est l’heure des coups de coeur beauté de la rédac !

La beauté est un monde qui va à cent à l’heure. Les avancés scientifiques vont de l’avant, les formules sont de plus en plus clean et les marques rivalisent d’inventivité pour proposer des produits toujours plus cool et innovants.

Mais parmi toutes les sorties qui ont eu lieu ces derniers mois, quelles sont celles qui valent vraiment le coup de dépenser quelques dizaines d’euros ? On a fait notre petit palmarès, histoire de vous donner un aperçu des produits qui nous ont plus… Let’s go !

Fluide teinté Glowish d’Huda Beauty : la formule parfaite pour l’été

Vous recherchez un fluide teinté qui puisse illuminer votre teint tout en vous offrant une petite couvrance ? Misez sur celui d’Huda Beauty qui est la toute première formule légère de la marque. Composée à 92,6 % d’ingrédients d’origine naturelle, elle laisse la peau parfaitement hydratée et glowy. L’une des plus belles sorties teint du moment.

Fond de teint Glowish, Huda Beauty, 37€

Masque réparateur de Virtue : un soin vraiment hydratant pour les cheveux

Si comme moi vous avez les cheveux secs (naturellement ou après une décoloration par exemple), vous allez adorer le masque réparateur de Virtue !

À appliquer sur cheveux humides, il vient réparer la fibre capillaire, l’hydrater et la nourrir en profondeur pour la revitaliser. Un soin à toujours avoir chez soi.

Masque réparateur reconstituant, Virtue, 17€

Gloss à lèvres de Kylie Cosmetics : le gloss parfait

Les rouges à lèvres, gloss et autres produits de maquillage de Kylie Jenner sont arrivés en France chez Nocibé. Alors forcément, on a eu envie de tester… Celui qui nous a le plus impressionnées ? Son gloss à lèvres ultra brillant.

Disponible dans de nombreuses teintes, il ne colle pas et dépose une joli couleur discrète mais bien présente sur votre bouche. 10/10 !

Gloss à lèvres couleur 715, Kylie Cosmetics, 16,90€

Soin ciblé anti-imperfections d’Indie Lee : pour ne laisser aucune chance aux boutons

Quand on a quelques boutons par-ci par-là, rien ne sert d’appliquer une crème purifiante sur tout le visage. Le risque ? Perturber l’équilibre naturel de la peau et la déshydrater.

En revanche, il existe aujourd’hui des soins ciblés comme la Banish Lotion d’Indie Lee, là pour assécher le bouton et le bouton seulement. Et c’est quand même bien pratique.

Soin ciblé anti-imperfections Banish Solution, Indie Lee, 23€

Highlighter crème de Rare Beauty : pour un glow sans paillettes

Le problème avec les highlighters, c’est qu’ils sont souvent plein de paillettes, ce qui nous fait perdre en naturel quand on les porte. Le produit de Rare Beauty (la marque de Selena Gomez) n’est pas comme ça.

Satiné, il vous offre un glow à tomber sans déposer le moindre strass sur vos pommettes, votre arc de cupidon ou votre arche de sourcil. Et le rendu est juste sublime.

Highlighter crème, Rare Beauty, 27€

Coffret manucure Green Flash de Manucurist : pour des mains parfaite sans abîmer les ongles

Vous partez en vacances et vous n’avez pas eu le temps d’aller au salon pour faire votre manucure ? Qu’à cela ne tienne, le coffret manucure Green Flash de Manucurist est là.

Ce dernier comprend un base coat, un vernis coloré, un top coat, un dissolvant ainsi qu’une lampe 18W et vous permet de prendre soin de vos ongles sans les abîmer puisque toutes les formules sont clean. Du jamais vu en la matière.

Coffret manucure Green Flash, Manucurist, 69€

Beurre démaquillant de Drunk Elephant : pour se démaquiller tout en douceur

Les formules huileuses sont utilisées en première étape du double nettoyage. Et si j’étais ravie du baume démaquillant d’Oh My Cream dont je vous parle souvent, celui de Drunk Elephant fait partie des bonnes surprises qui ont pimpé mon année.

Gras, il retire parfaitement le maquillage, même waterproof et ne laisse aucun fini huileux sur la peau. En plus, il est truffé d’actifs vertueux pour l’épiderme, ce qui lui permet de grimper au top de la liste des démaquillants que j’ai eu l’occasion de tester.

Beurre démaquillant, Drunk Elephant, 33€

Shampoing exfoliant hydratant de Sephora Collection : pour un cuir chevelu sain

Avoir de beaux cheveux passe avant tout par un cuir chevelu sain. Souvent mise à mal par des shampoings trop abrasifs, la peau située sur cette zone a tendance à s’assécher et à se déséquilibrer. Mais le shampoing exfoliant et hydratant de Sephora Collection peut rectifier le tir.

Les petits grains qu’il contient permettent de débarrasser les pores des impuretés et des cellules mortes quand la formule hydratante aide à chouchouter la barrière hydrolipidique. Un bon combo qui a fait ses preuves.

Shampoing exfoliant et hydratant, Sephora Collection, 14,99€

Collagène marin de Vital Protein : pour offrir du rebond à la peau

Le collagène est présent naturellement dans le corps. Sauf qu’à partir d’un certain âge, il décroît, ce qui rend la peau moins élastique. Pour compenser, Vital Protein (une marque très prisée aux États-Unis notamment par la famille Kardashian ou par Gwyneth Paltrow) a mis au point une poudre de collagène marin là pour compléter les besoins du corps.

À mettre dans le café, le thé ou dans votre açaï bowl, elle offre jeunesse et rebond à votre épiderme mais demande d’être prise sous forme de cure régulière. En plus, ce pot-là ne contient pas de matière animale et ça, on apprécie.

Collagène marin, Vital Protein, 43€

Sérum doux révélateur d’éclat aux AHA et BHA d’Herbivore Botanicals : pour faire peau neuve

Si on vous parle souvent des acides AHA et BHA, c’est parce qu’ils sont très efficaces pour débarrasser la peau de ses cellules mortes ou des impuretés mais qu’en plus ils boostent l’éclat. Des bienfaits dont le sérum doux d’Herbivore Botanicals dispose !

Petite contre-indication en revanche : ne l’appliquez pas si vous comptez rester au soleil toute la journée, au risque de photosensibiliser la peau.

Sérum doux révélateur d’éclat aux AHA et BHA, Herbivore Botanicals, 54€

Et vous est-ce que vous avez fait des découvertes beauté incroyables que vous avez envie de partager avec nous ?

