J-Lo n’a pas attendu l’année 2021 pour faire parler d’elle. Depuis plusieurs décennies, elles enchaîne les hits et ses looks beautés font partie des plus épiés du game ! On en a relevé cinq qui peuvent encore nous inspirer aujourd’hui.

Jennifer Lopez fait partie de ces artistes qui nous inspirent depuis leurs débuts et qui continuent de le faire aujourd’hui. Tout au long de sa carrière, elle a souvent été très au fait des tendances beauté du moment et les a utilisées pour définir son style iconique. De If You Had My Love à Get Right en passant par Love Don’t Cost A Thing, voilà notre palmarès de ses looks beauté les plus marquants !

Sa mise en beauté dans Love Don’t Cost A Thing

Demi-queue de cheval, teint hâlé, gloss, paupières bronzy, french manucure… Difficile de choisir quelle inspiration est la plus marquante tellement le look beauté de J-Lo est complet dans son clip Love Don’t Cost A Thing. Une véritable source d’inspiration qui a réussi à traverser le temps pour s’inscrire encore pleinement dans les tendances d’aujourd’hui !

Son brushing flip dans I’m Real

Dans le clip I’m Real qu’elle partage avec Ja Rule, Jennifer Lopez adopte plutôt un look beauté minimaliste centré sur sont teint et sa bouche. Mais de notre côté, ce qu’on n’arrive pas à s’enlever de la tête, c’est le brushing flip ultra bien réalisé qu’elle porte dans certaines séquences !

Le brushing flip, c’est cette méthode qui a fait son come back depuis peu et qui consiste à sécher ses cheveux en orientant la brosse vers l’extérieur pour donner cet effet « cheveux qui rebiquent ». Une tendance un peu gnan-gnan pour certaines, carrément immanquable pour d’autres, que Jennifer Lopez a tout de même adoptée depuis le tout début des années 2000.

Ses lèvres ultra glossy dans Jenny from the Block

Là encore, la sélection a été un peu difficile tant les inspirations sont nombreuses dans le clip Jenny from the Block. Cheveux tirés en chignon ballerine, paupières colorées, gloss… Si vous êtes une kiffeuse de looks beauté des années 2000, vous allez forcément faire des folies de ces 3m51 de vidéo — parmi lesquelles on peut apercevoir un certain Ben Affleck.

Côté makeup, c’est le gloss rouge incandescent de J-Lo qui marque nos esprits. Très lumineux, il éclaire son hâle et ne semble pas passer de mode année après année.

Son liner graphique dans All I Have

Le clip de All I Have fait partie de ceux que l’on peut facilement regarder plus de 20 ans après sa sortie. Et même s’il a un peu vieilli, le liner graphique que porte J-Lo dès la 29ème seconde, lui, ne prend pas une ride !

Noir corbeau, il apporte de l’intensité au regard et de l’originalité à sa mise en beauté. Un choix plutôt rare à cette époque où J-Lo avait tendance à préférer aborder un maquillage plus léger au niveau des yeux — sauf lorsqu’elle incarnait un personnage.

Son glow dans I’m Into You

Avance rapide sur l’année 2011, où Jennifer Lopez sortait le clip de I’m Into You en featuring avec Lil Wayne. Si le titre ne fait pas partie de ses meilleurs (selon nous), on ne peut pas passer à côté de la beauté de son teint tout au long de ces 4m11 de vidéo !

Ce que l’on retient le plus ? L’éclat de sa peau à une époque où travailler autant son glow ne faisait pas encore partie des habitudes adoptées par les makeup artists. Alors forcément, on ne peut que souligner l’avant-gardisme de cette queen du style.

