Le film le plus diffusé à la télévision française n’est pas celui que vous croyez

Dans un rapport publié le 15 mai, le Centre national du cinéma et de l’image a révélé quels sont les films les plus diffusés à la télévision française. Et ce classement comporte quelques surprises.

Bien que la télévision soit de moins en moins regardée, elle reste un vecteur de découverte de films cultes pour beaucoup de Français, diffusant et surtout, rediffusant de nombreux longs-métrages. Le 15 mai dernier, le Centre national du cinéma et de l’image (CNC) a publié son « bilan 2023 », répertoriant les vingts films les plus diffusés à la télévision française depuis 1957.

Un film confidentiel en première place

Si on aurait bien misé sur Les Bronzés ou encore Les Visiteurs à la première place, c’est un film plutôt confidentiel qui s’impose vainqueur sur le podium. Il s’agit de Delphine 1, Yvan 0, film de Dominique Farrugia sorti en 1996, avec Serge Hazanavicius et Julie Gayet, qui a été diffusé 70 fois dont 58 ces dix dernières années. Cette comédie romantique raconte l’histoire de Delphine et Yvan, couple dont les rebondissements sont commentés comme un match de foot.

Le long-métrage est suivi de très près part le film d’animation Kirikou et les bêtes sauvages qui s’impose à la seconde place, avec 69 diffusions à la télévision depuis 2004. À noter que le premier volet de cette saga, Kirikou et la sorcière, figure en neuvième position. Et à la troisième place du podium figure Les Douze travaux d’Astérix, vu 60 fois sur les écrans de télévision depuis 1975.

Les 10 films les plus diffusés à la télévision depuis 1957

Delphine 1, Yvan 0 (70 fois) Kirikou et les bêtes sauvages (69 fois) Les Douze Travaux d’Astérix (60 fois) Astérix et la surprise de César (58 fois) Astérix et Cléopâtre (58 fois) Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ (57 fois) Astérix chez les Bretons (56 fois) Scout toujours (56 fois) Kirikou et la Sorcière (56 fois) Astérix le Gaulois (55 fois)

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.