Combien de fois par jour faut-il se brosser les cheveux sans risquer de les abîmer ?

Se brosser les cheveux est un geste plus important et impactant sur la santé capillaire qu’il n’y parait. Quel est le bon rythme pour éviter de trop agresser la fibre ? On a la réponse.

Les théories se suivent et ne se ressemblent pas lorsqu’il s’agit d’élucider le mystère qui entoure le rythme du brossage des cheveux. Quand certaines personnes se les brossent plus de 5 fois par jour pour éviter la formation de nœud, d’autres ne pratiquent cette activité qu’une seule fois par semaine, voire une fois par mois. Alors, à qui doit-on se fier ? Eh bien tout dépend de votre type de cheveux, car les besoins ne sont pas les mêmes s’ils sont raides, frisés ou même texturés. On vous explique !

Le bon rythme de brossage pour les cheveux lisses

Deux fois par jour (une fois le matin, puis le soir), voilà la cadence de brossage idéale pour des cheveux lisses en bonne santé d’après Emmanuel Pirenne, directeur artistique de la marque de soins capillaires Eugène Perma. Ce rythme permet d’apporter aux cheveux différents bienfaits. Le matin, par exemple, le brossage offre un démêlage complet, mais pas que ! L’expert explique l’intégralité de ses vertus à Marie Claire :

« Les brosser le matin permet de remettre les cheveux en forme, de les lubrifier et donc d’apporter de la brillance et de stimuler le bulbe »

Mais finalement, à quoi pourrait bien servir de passer la brosse le soir ? La réponse est simple : ce geste, à l’instar du démaquillage, permettrait de débarrasser la tignasse des nœuds accumulés pendant la journée, mais aussi d’évacuer la pollution, la poussière et toutes les choses qui ont pu s’attacher à la fibre que l’on vive en ville ou en campagne.

@Yan Krukau

Le bon rythme de brossage pour les cheveux bouclés, frisés ou texturés

Les cheveux bouclés, frisés ou texturés, n’ont pas besoin d’être brossés aussi souvent que les cheveux lisses. Pourquoi ? Car une fois sèches, les boucles ne sont pas assez souples pour pouvoir se délier sans se casser. Pour éviter ce phénomène, il n’y a qu’une seule solution : procéder au brossage lorsque les cheveux sont humides, et préalablement enduit d’un après-shampoing ou d’un masque. Voilà pourquoi effectuer ce geste une fois par semaine voire moins (en fonction de votre rythme de lavage) est largement suffisant pour préserver la santé de vos cheveux frisés, bouclés ou texturés.

À condition bien sûr de le faire avec les bons outils. Une brosse en bois ou un peigne à dents larges sont les deux principaux objets à utiliser pour démêler les cheveux et les débarrasser des impuretés accumulées pendant la semaine. Pour le cuir chevelu en revanche, une brosse souple en silicone prévue à cet effet sera l’un des meilleurs investissements de votre année, car elle booste la micro-circulation de votre cuir chevelu sans l’agresser…

