Anti-mascara : la tendance make up qui va vous décomplexer avec les taches de mascara 

Le mascara, ça ne sert pas qu’à allonger et à donner du volume aux cils. Selon TikTok, il serait aussi très efficace pour réaliser des mises en beauté aussi graphiques que stylées. On vous explique.

Sur TikTok, détourner l’utilisation d’un produit du quotidien aussi indispensables que le mascara est un sport que beaucoup aiment pratiquer. Un rouge à lèvres peut ainsi devenir un blush, un crayon à sourcil se transforme en contour des lèvres, un liner en pinceau à taches de rousseur… Bref, on en voit littéralement de toutes les couleurs. Evidemment, le mascara ne fait pas exception et vient s’inscrire dans la grande lignée des cosmétiques dont l’utilisation n’est pas exactement celle du départ. Mais de quelle autre manière peut-on appliquer ce type de produit ? La réponse est dans une tendance très graphique et visuelle appelée l’anti-mascara.

L’anti-mascara, c’est quoi ?

Si cette technique porte ce nom, elle est loin de déprécier l’utilisation du mascara… C’est même tout le contraire ! L’idée est justement de multiplier les possibles en appliquant cet outil à la fois sur les cils mais aussi… sur les paupières pour créer des designs toujours plus originaux. Avec cette méthode, dépasser n’est désormais plus un problème et c’est même tout l’intérêt ! Pour créer le design qui vous plait, il vous suffit d’utiliser la pointe de votre brosse et de l’appliquer sur vos paupières de manière à exprimer votre créativité. Liner années 60, smoky, ombre à paupières déstructurée… Laissez libre cours à votre imagination, cette tendance est faite pour ça.

Une tendance esthétique mais attention à vos paupières

Que cette technique permette d’obtenir des looks très originaux en un rien de temps, c’est indéniable. En revanche, un problème se pose : le mascara (qu’il soit waterproof ou non) n’est pas fait pour être appliqué sur la peau fine et extrêmement sensible des paupières mobiles. Si certains ne sentiront aucune gène à porter ce type de produit sur l’épiderme, d’autres peuvent constater des picotements, des irritations ou encore des démangeaisons importantes.

Si vous voulez tester cette méthode, pensez donc à vous démaquiller comme il se doit, en utilisant, par exemple, un démaquillant biphasé dédié aux yeux que vous pouvez appliquer sur un coton. Pour retirer la matière, pas besoin de frotter, laissez poser le disque directement sur vos yeux et attendez quelques secondes. Le produit va dissoudre le mascara sans que vous ayez à utiliser la force. Magique.

Crédits de l’image de une : @Meruyert Gonullu.