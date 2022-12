Le nouveau sérum The Ordinary fait parler de lui sur TikTok (et il est déjà en rupture de stock)

La marque canadienne de produits de soin transparente et à prix doux The Ordinary fait à nouveau le buzz sur le réseau social chinois avec un produit dédié aux cils et aux sourcils.

The Ordinary, qui propose déjà de nombreuses références de sérums de soin pour répondre à toutes les problématiques cutanées (acné, signes de l’âge, taches pigmentaires, déshydratation etc.), a lancé il y a quelques mois son premier produit à destination des cils et des sourcils, le Multi-Peptide Lash and Brow Serum.

Inspiré de sa formule culte pour stimuler la pousse des cheveux, le Multi-Peptide Serum for Hair Density (19,90 € pour 60 ml), il fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où certaines vidéos avant/après dépassent allègrement le million de vues. Un engouement qui s’est vite ressenti sur l’e-shop de la marque, où le produit est depuis en rupture de stock !

Sérum sourcils et cils de The Ordinary, vous n’en croirez pas vos yeux !

Le Sérum Multi-Peptides pour les Cils et les Sourcils de The Ordinary contient quatre technologies peptidiques distinctes pour aider à protéger et fortifier les cils et les sourcils à chaque utilisation, mais aussi à leur faire gagner en volume et en densité.

Il s’utilise matin et soir, sur une peau parfaitement sèche, et s’applique très facilement grâce à un pinceau fin qui permet de cibler le ras de cils ainsi que la base des sourcils. Sa texture non grasse et qui sèche rapidement est idéale pour les personnes qui se maquillent au quotidien.

Niveau résultats, les consommateurs et consommatrices sont satisfaits : le sérum obtient une note de 4,1/5 sur le site de la marque, et environ 73% des testeurs et testeuses lui ont attribué entre quatre et cinq étoiles.

Bon à noter : ce soin ne contient aucun dérivé de prostaglandine, une hormone de croissance aux effets prouvés sur la croissance des cils, mais qui peut entraîner des effets secondaires parfois définitifs comme des démangeaisons, une inflammation de la cornée, l’apparition de taches pigmentaires sur l’œil et la décoloration de l’iris.

Sérum pour les cils et les sourcils — The Ordinary — 16 € pour 5 ml

Crédit photo image de Une : © DECIEM