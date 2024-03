Brumes pour les cheveux : qu’ont-elles de plus que des parfums classiques ? 

De plus en plus de brumes capillaires pullulent sur le marché de la cosméto. Mais en soi, qu’ont-elles de différent avec des parfums classiques et pourquoi faut-il les privilégier ?

Musc blanc, patchouli, oud ou vanille… Quelles que soient vos préférences en matière de parfums, il y a forcément aujourd’hui l’équivalent en brume pour les cheveux. La question que l’on se pose évidemment en voyant le nombre de produits de ce style dans les rayons des magasins dédiés à la beauté, c’est pourquoi se fatiguer à acheter un parfum + une brume quand un seul de ces deux produits peut faire l’affaire ? On vous explique.

La brume capillaire : une formule sans alcool qui n’abîme pas les cheveux

La particularité avec les parfums capillaires, c’est qu’ils disposent d’une formule plus discrète et subtile qui ne contient pas d’alcool. Cet ingrédient, prése généralement à hauteur de 80% dans les formules de parfum est particulièrement problématique lorsqu’il est vaporisé sur les cheveux. La raison ? L’alcool risque d’abîmer la fibre capillaire sur le long terme en l’asséchant et en « grignotant » peu à peu la kératine.

Mais ça n’est pas tout ! Au contact permanent avec le parfum, le cheveu peut devenir poreux, retenir davantage l’eau et mettre beaucoup plus de temps à sécher.

Mona Kattan, fondatrice de la marque de parfum Kayali, et sœur d’Huda Kattan en a fait l’amère expérience ! Elle explique à Glamour Uk :

« Depuis très longtemps, je vaporise des parfums directement sur mes cheveux jusqu’à ce que je réalise à quel point ils peuvent être abîmés et desséchés en raison de la teneur en alcool. Utiliser plutôt une brume capillaire sans alcool est le moyen idéal pour rafraîchir vos cheveux tout au long de la journée. »

De quoi maintenir une chevelure fraîche et en bonne santé

Au-delà d’être moins agressés, les parfums destinés à la chevelure sont également dotés d’ingrédients capables de prendre soin de la fibre capillaire. On peut ainsi retrouver des agents revitalisants qui permettent de nourrir et d’hydrater les cheveux tout en leur évitant de former des frisottis.

Des huiles végétales ou encore des filtres UV, là pour permettre à votre fibre de ne pas être agressée par les rayons du soleil lors d’une exposition aux rayons, peuvent être ajoutés.

Sans parler des antioxydants, majeurs pour protéger les cheveux des dommages environnementaux comme la pollution par exemple.

Bref, si vous devez faire un choix pour maintenir votre chevelure fraîche et en bonne santé, il n’y a pas photo : la brume parfumée reste la meilleure option ! D’autant qu’aujourd’hui, les marques se donnent du mal afin de créer des fragrances pointues et élégantes, qui apportent de la fraîcheur à la chevelure toute la journée ! Alors pourquoi ne pas tenter ?

5 brumes pour les cheveux qui vont changer votre façon de vous parfumer

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.