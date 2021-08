Les probiotiques seront-ils le futur du skincare ?

On parle de plus en plus de l’effet des probiotiques sur le corps. Mais savez-vous qu’il en existe aussi pour la peau ? Sous forme de crème ou de gélules, voici pourquoi l’utilisation de micro-organismes incarne le futur du skincare.

Les probiotiques sont des micro-organismes réputés pour rééquilibrer gentiment la flore intestinale ou vaginale. Ils peuvent agir contre les mycoses, stimuler le système immunitaire, aider à la digestion, booster le transit intestinal et bien d’autres choses encore.

Mais saviez-vous que certains probiotiques sont également utilisés dans les soins de la peau pour qu’elle puisse retrouver son équilibre ? Eh oui !

Qu’est-ce que le microbiome ?

En moyenne, le corps humain est constitué de 1 à 2 kg de bactéries. La peau quant à elle, est recouverte d’une flore qui la protège des agressions du quotidien, des infections ou encore des inflammations. Ce microbiome permet également d’assurer une meilleure régénération cellulaire et, au long terme, d’avoir une réelle action anti-âge.

Vous l’aurez compris, il est essentiel au bien-être et au bon fonctionnement de l’épiderme. Voilà pourquoi mener une lutte acharnée contre les bactéries (qui autrefois avaient mauvaise réputation sans que l’industrie cosmétique ne fasse de nuance) est contre-productif, comme l’expliquent les propos reportés par Version Femina de Richard L. Gallo, président fondateur du service de dermatologie à l’université de Californie :

« Il y a vingt ans, on pensait que les virus et les bactéries provoquaient des maladies. On sait désormais que c’est de l’équilibre au sein du microbiote cutané que dépend la santé de la peau.»

De son côté Anne-Laure Demessant, docteure en pharmacie explique dans les colonnes de Doctissimo que l’altération du microbiome a de réelles conséquences sur la santé de la peau :

« Ces dernières années, la connaissance du microbiome cutané a beaucoup avancé. »

Pourquoi le microbiome se déséquilibre-t-il ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le microbiome peut tendre à se déséquilibrer. Citons d’abord le trop-plein d’hygiène. Votre peau n’a pas besoin d’être lavé 2 à 3 fois par jour : une fois suffit (le soir avant le coucher de préférence) pour qu’elle soit parfaitement démaquillée (si vous portez du makeup) et propre !

Autre piste : l’utilisation de produits cosmétiques trop abrasifs qui finissent par attaquer les bonnes bactéries de la peau.

Et pour finir, il y a aussi la présence de conservateurs à large spectre dans les crèmes, les gels nettoyants ou encore les sérums. Ces derniers sont là pour empêcher que des bactéries (présentes sur nos mains par exemple) ne viennent coloniser la formule de votre produit de beauté — sauf que ces conservateurs ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, ce qui finit par abîmer la flore de la peau…

Quels sont les bénéfices des probiotiques sur la peau ?

Les probiotiques dédiés à la peau sont des micro-organismes intestinaux. Ces derniers viennent stimuler l’activité des bonnes bactéries qui sont présentes à la surface de la peau (désolée les mysophobes). L’industrie du skincare s’en est donc emparée pour en mettre dans des soins, des masques, des sérums ou des compléments alimentaires.

Et si elle en a fait son cheval de bataille, ce n’est pas pour rien car les probiotiques disposent de vertus plutôt incroyables sur la peau et son microbiome.

Les probiotiques protègent la peau

D’après les propos du livre Dans ma peau (éd. Solar) de la dermatologue Yael Adler :

« Le microbiote produit ses armes de défense contre les envahisseurs, une sorte d’antibiotique. Un manteau acide protecteur. »

Mais quand son équilibre est en baisse de régime, les probiotiques viennent stimuler les (bonnes) bactéries pour qu’elles puissent faire rempart à l’invasion de certains agents pathogènes ou de bactéries indésirables.

Les probiotiques sont anti-inflammatoires

Les probiotiques ont une action anti-inflammatoire. Ils luttent ainsi contre deux problématiques importantes : il y a d’abord les boutons et les rougeurs mais aussi le phénomène d’inflammaging. Ce problème est causé par une inflammation chronique des cellules qui vient agir dans le vieillissement cutané prématuré.

La pollution, le stress, la fatigue chronique peuvent ainsi être la cause de lésions qui dégradent les membranes cellulaires et viennent perturber la production de fibres de collagène et d’élastine. En boostant le système immunitaire tout en ayant une action antioxydante, les probiotiques vont donc aider la peau à se défendre contre les radicaux libres pour retarder le phénomène de vieillissement cutané.

Les probiotiques aident à lutter contre les problématiques cutanées comme l’eczéma

Dans un article de Doctissimo lié aux probiotiques, la dermatologue Nina Roos explique :

« Un grand nombre d’études scientifiques montre que sur les zones d’eczéma atopique, le microbiome cutané perd sa diversité microbienne car une bactérie, nommée staphylocoque doré prolifère excessivement, empêchant les bonnes bactéries de se développer. La prolifération du staphylocoque doré est directement associée à l’intensité des symptômes d’eczéma ; et le rééquilibre du microbiome cutané est concomitant au rétablissement d’un confort cutané avec une diminution de la sécheresse et des démangeaisons. »

Les probiotiques ont donc réellement des bienfaits qui touchent à la santé de la peau. Du coup, ça vous tente d’en intégrer à votre routine beauté ?

