Les essentiels bien-être du mois de janvier 2024

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, le mois de janvier est l’occasion parfaite pour mettre la main sur l’une des pépites bien-être que la rédaction de Madmoizelle a pu tester le mois dernier ! Voici un florilège d’outils self-care à shopper d’urgence.

À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes occupée de vous ? On ne parle pas que de routine beauté, mais de sommeil, de nutrition ou encore de santé mentale… Si tous ces sujets vous intéressent et que vous ressentez le besoin de vous accorder un réel moment de self-care, vous allez adorer ces différentes nouveautés.

Le trio de chouchous en soie de Venus & Gaia

Cette saison, les accessoires se montrent ! Dans la mouvance de la tendance Balletcore, vous pouvez ainsi choisir de nouer un ruban à vos cheveux ou, plus simplement, de les attacher avec un chouchou qui se voit ! Ce trio de chouchous XXL en soie de la jolie marque Venus & Gaia est idéal pour réaliser chignons et queue-de-cheval sans pour autant abîmer la fibre capillaire. De 3 couleurs différentes, ils s’adaptent à toutes les tenues et à toutes les situations pour un look toujours plus travaillé. On valide !

Roll-on apaisant aux huiles essentielles de Rare Beauty

En matière de santé mentale, Selena Gomez, la créatrice de la marque Rare Beauty, s’y connait. Voilà pourquoi elle a récemment sorti une gamme de soins entièrement dédiée au bien-être. Dans celle-ci, on peut retrouver ce roll-on apaisant contenant un gel léger d’aromathérapie à base de menthe poivrée et de lavande. L’idée ? L’appliquer dès qu’on en a besoin sur des zones clés comme les tempes, l’arrière de l’oreille ou les poignets afin de se relaxer et permettre au cerveau d’être moins en tension. Pas mal non ?

Bougie Black Oak de L:A Bruket

Cette bougie au chêne noir, créée à base de cire de soja biologique, est l’accessoire parfait pour passer une soirée sous le signe du self-care. Apaisante et fortifiante, elle dispose de notes de bois de Cachemire et de Bouleau qui sont idéales pour traverser ces durs mois d’hiver où le temps n’est pas au beau fixe tout en créant chez vous une ambiance cocooning.

Déodorant en stick Glossier

Sans sels d’aluminium et autres ingrédients nocifs pour la santé, ce déodorant rechargeable de Glossier nous a séduit. À base d’huile de coco, il dispose d’un doux parfum de cyprès et vous permet de rester au sec tout en sentant bon toute la journée grâce à la fécule de pomme de terre. Rechargeable, il est moins polluant que ces pairs et sa taille lui permet d’être glissé dans un sac (même petit) sans problème.

Compléments alimentaires flore intime Miyé

Parce que l’intestin est notre deuxième cerveau, il est important d’en prendre soin en consommant, quand il le faut, des probiotiques. Les gélules de la marque Miyé disposent de trois souches probiotiques brevetées et de la souche Lactobacillus acidophilus. Un cocktail, qui permet de maintenir une flore intestinale et intime saine tout en luttant contre l’adhésion des bactéries au niveau de l’urètre pouvant créer des infections urinaires chez les femmes.