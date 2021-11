TEST – Quel orgasme êtes-vous ?

Volcanique, timide, fluctuant, inoubliable, aux abonnés absents… Quel orgasme vous ressemble le plus ? À quel type d’extase correspond votre personnalité ?

L’orgasme n’a rien d’obligatoire, mais quand il survient, il n’y a pas à dire, c’est quand même plutôt agréable…

Il y a celui qui met du temps à arriver, celui qui ne vient jamais (et ce n’est pas grave), celui qui est tellement intense qu’il nous laisse sidérée sur les draps froissés, le tout doux qui vous chatouille gentiment ou celui qui vient et qui repart à plusieurs reprises.

À quel orgasme vous identifiez-vous le plus ?

Petit rappel : ce test n’est évidemment pas à prendre au premier degré et tout rapport sexuel ne doit pas forcément déboucher sur un orgasme !

Commencer le quiz ! Vous êtes invitée à un restau entre potes. Vous assurez que vous êtes déjà partie, mais vous êtes encore en culotte et arrivez avec 30 minutes de retard Vous assurez que vous êtes déjà partie, mais vous êtes encore en culotte et arrivez avec 30 minutes de retard Vous y allez, mais prévenez que vous ne pouvez rester qu'une petite heure Vous y allez, mais prévenez que vous ne pouvez rester qu'une petite heure Vous prévoyez d'y aller, mais finissez par vous endormir sur votre canapé Vous prévoyez d'y aller, mais finissez par vous endormir sur votre canapé Vous dîtes que vous ne pouvez pas y aller mais finissez par changer d'avis et débarquez sans crier gare Vous dîtes que vous ne pouvez pas y aller mais finissez par changer d'avis et débarquez sans crier gare Vous arrivez 15 minutes avant tout le monde et avez déjà prévu à boire pour tout le monde Vous arrivez 15 minutes avant tout le monde et avez déjà prévu à boire pour tout le monde Correct ! Faux ! Continuer >> Vous recevez un SMS d'un de vos proches qui vous demande des conseils sur con couple. Vous commencez à écrire une réponse, puis oubliez de l'envoyer Vous commencez à écrire une réponse, puis oubliez de l'envoyer Flemme de répondre. Vous verrez demain, ou pas Flemme de répondre. Vous verrez demain, ou pas Vous appelez directement l'émetteur ou émettrice du message Vous appelez directement l'émetteur ou émettrice du message Vous rédigez une réponse si longue que vous devez la découper en plusieurs chapitres pour qu'elle s'envoie Vous rédigez une réponse si longue que vous devez la découper en plusieurs chapitres pour qu'elle s'envoie Vous répondez par un "ok." Vous répondez par un "ok." Correct ! Faux ! Continuer >> En ce moment, vous vous dépassez en : Vous inscrivant dans une salle de sport à laquelle vous n'allez jamais Vous inscrivant dans une salle de sport à laquelle vous n'allez jamais Prenant des cours de CrossFit. Plus vous crachez vos poumons, plus c'est bon. Prenant des cours de CrossFit. Plus vous crachez vos poumons, plus c'est bon. Ramenant vos courses au 6ème étage de votre appart dans ascenseur Ramenant vos courses au 6ème étage de votre appart dans ascenseur Allant au boulot à pieds, en allant à la salle une fois par semaine et en allant twerker en club le week-end Allant au boulot à pieds, en allant à la salle une fois par semaine et en allant twerker en club le week-end Allant faire du yoga quand votre pote Anthony vous y traîne Allant faire du yoga quand votre pote Anthony vous y traîne Correct ! Faux ! Continuer >> Votre meilleur ami vous a demandé de faire un discours à son mariage. Le jour même :



Vous vous contentez d'un "félicitation !" en levant votre verre de champagne Vous vous contentez d'un "félicitation !" en levant votre verre de champagne Quel discours ? Vous avez complètement zappé mais improvisez un truc sur le moment Quel discours ? Vous avez complètement zappé mais improvisez un truc sur le moment C'est mort. Vous refusez ou vous vous cachez derrière la pièce-montée en espérant vous faire oublier C'est mort. Vous refusez ou vous vous cachez derrière la pièce-montée en espérant vous faire oublier Vous faites des tirades émouvantes tout au long de la soirée en privé, comme devant l'assemblée Vous faites des tirades émouvantes tout au long de la soirée en privé, comme devant l'assemblée Vous avez écrit 3 pages d'envolées lyriques, prévu une choré et un PowerPoint des meilleurs moments de votre amitié Vous avez écrit 3 pages d'envolées lyriques, prévu une choré et un PowerPoint des meilleurs moments de votre amitié Correct ! Faux ! Continuer >> On vous invite à une soirée costumée le week-end prochain. Personne ne comprend votre costume Personne ne comprend votre costume Une perruque rose, ça fait l'affaire Une perruque rose, ça fait l'affaire Vous changez de costume 3 fois dans la soirée Vous changez de costume 3 fois dans la soirée Vous avez oublié qu'il fallait se déguiser... Vous avez oublié qu'il fallait se déguiser... Vous avez tout prévu : la perruque, le maquillage, les accessoires et gagnez le concours du meilleur outfit de la soirée Vous avez tout prévu : la perruque, le maquillage, les accessoires et gagnez le concours du meilleur outfit de la soirée Correct ! Faux ! Continuer >> Qu'est-ce que vous évoque l'hiver ? Noël, les chansons festives, le ski, les raclettes, les sapins... le bonheur ! Noël, les chansons festives, le ski, les raclettes, les sapins... le bonheur ! De longues soirées passées sous un plaid à s'endormir devant Netflix De longues soirées passées sous un plaid à s'endormir devant Netflix L'occasion de poser des vacances et de vadrouiller un peu partout L'occasion de poser des vacances et de vadrouiller un peu partout Une grippe soudaine qui vous plaque au fond du lit jusqu'en janvier Une grippe soudaine qui vous plaque au fond du lit jusqu'en janvier Le froid Le froid Correct ! Faux ! Continuer >> À quoi ressemble votre compte Instagram ? À celui d'une influenceuse. Vous avez 21 000 followers, et prenez presque exclusivement des photos de vos tenues du jour et de vos repas À celui d'une influenceuse. Vous avez 21 000 followers, et prenez presque exclusivement des photos de vos tenues du jour et de vos repas Vous n'avez pas Instagram. Ni Facebook, Twitter ou TikTok d'ailleurs Vous n'avez pas Instagram. Ni Facebook, Twitter ou TikTok d'ailleurs En ce moment, vous avez désactivé votre compte pour faire une pause pour la 5ème fois cette année En ce moment, vous avez désactivé votre compte pour faire une pause pour la 5ème fois cette année Vous postez quelques photos de temps en temps. La dernière date d'il y a 7 mois. Vous êtes principalement là pour stalker la vie des autres Vous postez quelques photos de temps en temps. La dernière date d'il y a 7 mois. Vous êtes principalement là pour stalker la vie des autres Vous ne postez quasiment rien puis publiez 10 photos d'un coup quand l'envie vous prend Vous ne postez quasiment rien puis publiez 10 photos d'un coup quand l'envie vous prend Correct ! Faux ! Continuer >> Vous entrez dans une librairie pour acheter un livre. Comment le choisissez-vous ? En demandant au libraire ou à la libraire de vous conseiller son livre préféré En demandant au libraire ou à la libraire de vous conseiller son livre préféré En ayant lu 10 critiques sur le dernier Goncourt, qui ne vous a finalement pas tant plu que ça En ayant lu 10 critiques sur le dernier Goncourt, qui ne vous a finalement pas tant plu que ça En dépensant 200 euros en bouquins que vous ne lirez jamais En dépensant 200 euros en bouquins que vous ne lirez jamais En faisant le tout de la boutique et en épluchant les quatrièmes de couverture pour finir par ne rien acheter En faisant le tout de la boutique et en épluchant les quatrièmes de couverture pour finir par ne rien acheter En jetant votre dévolu sur un ouvrage, puis en changeant d'avis 3 fois en 5 minutes En jetant votre dévolu sur un ouvrage, puis en changeant d'avis 3 fois en 5 minutes

Crédits photos : Ron Lach (Pexels)