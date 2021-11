TEST – Quelle expression de daron êtes-vous ?

Elles nous font lever les yeux au ciel, mais les expressions milles fois répétées de nos darons sont gravées dans notre cerveau pour le meilleur (quand on en rigole) et pour le pire (quand on les utilise à notre tour). Il est temps de découvrir laquelle vous correspond !

C’est pas Versailles ici ? Votre père n’est pas vitrier ? Vous avez faim et vous n’avez aucune intention de manger votre main et garder l’autre pour demain ? Et pourtant, toutes ces phrases vous hantent, pour une raison simple : vous les avez entendues toute votre jeunesse, environ soixante-douze fois par semaine.

Peut-être même que l’autre jour, vous vous êtes surprise à dire « Je ne suis pas Crésus » à voix haute pendant une conversation, signe irrémédiable que vous devenez un tout petit peu vos parents… Mais pas de panique : chaque personne a une expression de daron iconique qui sommeille en elle. Pour découvrir la vôtre, faites le test !

Votre routine du matin, c’est : Un peu de sport et un petit déjeuner complet Quelle routine ? Vous oubliez votre réveil un jour sur deux Un grand café avec la tête dans vos mails pro Vous occuper de votre chat, puis vous demander ce qu’il y a à manger pour vous Correct ! Faux ! Continuer >> La pluie, ça vous évoque : Une vache Une grenouille Un chat Votre flemme Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez une couleur, vous seriez Un jaune chatoyant Un rouge intense Un vert festif Un bleu profond Correct ! Faux ! Continuer >> Votre humour préféré, c’est plutôt Le cringe : voir des gens faire n’importe quoi, ça vous fait mourir de rire Un bon jeu de mots ou un calembour, ça vous fait toujours pouffer L’humour de répétition, rien ne vaut un bon running gag L’humour taquin, sans tomber dans la méchanceté Correct ! Faux ! Continuer >> Alors que vous rentrez des courses, un conflit éclate près de vous. Votre réaction : Vous continuez votre route. Pas besoin de se mettre en danger inutilement. Vous allez chercher l’épicier du coin, que vous connaissez bien, pour ne pas avoir à gérer seule Vous allez voir immédiatement et vous interposez si besoin La situation vous inspire une boutade sur la maréchaussée, vous la tweetez et passez votre chemin Correct ! Faux ! Continuer >> Votre moyen le plus intuitif de gérer le stress, c’est plutôt : d’avoir une routine stable de réfléchir à chaque conséquence de vos actions d’être entourée de faire des blagues Correct ! Faux ! Continuer >> L’objet qui vous manque pour survivre à l’hiver, c’est : Un sextoy élaboré pour vous réchauffer Un canapé confortable pour y passer vos soirées Un pyjama en pilou pilou Rien, vous avez tout prévu l’hiver dernier Correct ! Faux ! Continuer >> Sur votre smartphone, vous êtes plutôt du genre : À vous imposer des coupures régulières, pour ne pas passer votre vie à scroller À détester les appels, mais à recevoir 15 vocaux par jour À passer un peu trop de temps à rigoler devant des memes À suivre des dizaines de comptes engagés sur les réseaux sociaux Correct ! Faux ! Continuer >> Vous n’arrivez pas à dormir, et l’insomnie vous guette. C’est sûrement à cause : De cette amie qui vous a blessée Du café que vous avez bu à 18h D’un gros changement que vous n’arrivez pas à gérer De cette amie que vous avez peur d’avoir blessée Correct ! Faux ! Continuer >> On vous décrit souvent comme : Très honnête, parfois un peu trop Très loyale, et toujours là quand on a besoin de vous Très drôle, et toujours là pour briser la glace Très smart, et toujours au courant de l’actualité Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST – Quelle expression de daron êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

Crédit photo : Andrea Piacquadio / Pexels