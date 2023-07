Littérature, sexe, politique… 6 podcasts féministes méconnus pour occuper vos vacances

Vous avez déjà poncé Les Couilles sur la table, Un podcast à soi, et La Poudre ? (Re)découvrez L’Affranchie Podcast tenu par une libraire féministe, Discultons façon quizz sexo, Nos Voix trans sur les transidentités, Popol le show politique, Les mains dans la pop sur l’actu culture et société, ou encore Cœur de Michto qui va au-delà du travail du sexe.

Quand on écoute souvent des podcasts, on peut vite avoir l’impression d’avoir fait le tour. Outre des incontournables comme Les Couilles sur la table, Un podcast à soi, et La Poudre, d’autres productions féministes tirent leur épingle du jeu. La preuve par 6 podcasts méconnus qui valent le coup d’oreille.

L’Affranchie, le podcast littéraire

Heureuses celles qui ont L’Affranchie comme librairie de quartier. Car cette boutique de livres lilloise affirme fièrement son féminisme, par sa sélection d’ouvrages, mais aussi par les rencontres qu’elle organise. Et même si on n’a pas toutes la chance de vivre dans la capitale des Hauts-de-France pour venir écouter les échanges passionnants qui s’y tiennent, L’Affranchie propose heureusement de pouvoir les écouter en podcast. Menés par Soazic Courbet, qui tient la librairie, les conversations changent de celles qu’on peut entendre ailleurs, puisque les journalistes ont la fâcheuse tendance de poser toujours les mêmes questions, et n’ont parfois même pas lu les livres des personnes qu’elles invitent. Or, ça n’est jamais le cas avec cette libraire féministe qui posent des questions sensibles et éclairées, hors des sentiers battus, qui donnent l’eau à la bouche et l’envie de dévorer toujours plus de livres.

Discultons, le podcast sexo

Si l’on ne présente plus le brillant podcast de témoignages Entre nos Lèvres qui raconte les vraies histoires autour des sexualités mais pas que, animé par les adorables Céline Malvo et Margaux Rol, un autre podcast sexo se démarque par son caractère plus ludique. Léa, que vous suivez peut-être sur Instagram puisqu’elle tient le compte @mercibeaucul_, invite dans chaque épisode de son podcast Discultons deux personnes à jouer à son jeu de carte détonnant du même nom qui pose des questions autour de la sexualité plus ou moins légère. En découlent des confidences parfois cocasses, souvent instructives, toujours décomplexantes. Et ça décoince du cul.

Nos Voix Trans, le podcast transidentitaire

Dans chaque épisode de son podcast Nos Voix Trans, Jena Pham-Selle invite une personne transgenre, qui milite ou qui a milité, à se raconter. Comment vit-elle sa transidentité ?Comment survit-elle dans un monde transphobe ? Une façon de s’instruire sur les transidentités (qu’on soit directement concerné.e ou non) sans voyeurisme, mais avec beaucoup de tendresse et de clés pour militer sans s’épuiser.

Popol, le podcast sur la politique

Quand on a fait une croix sur les chaînes d’information en continu comme CNews (ex-iTélé), LCI, BFMTV et qu’on restreint son usage de Twitter et Instagram qui peuvent également être anxiogènes, on a vite fait de se sentir déconnecté de l’actualité politique. On peut évidemment toujours compter sur la presse papier, web et la radio qui proposent un travail formidable. Mais pour aller plus loin, la journaliste politique Léa Chamboncel invite dans Popol d’autres expertes du champ politique afin d’échanger sur l’actualité avec un prisme féministe plus que bienvenu.

Les mains dans la pop, le podcast de divertissement féministe

Après cinq ans de Quoi de Meuf, le studio de podcast Nouvelles Écoutes propose désormais un nouveau podcast d’actualité sociétale et pop culturelle avec une perspective féministe, Les Mains dans la pop. Tous les jeudis, il réunit les journalistes Audrey Couppé de Kermadec et Coumbis Hope Lowie ainsi que l’humoriste Mahaut pour proposer un condensé de ce qu’il ne fallait pas louper de la semaine. C’est engagé et hilarant, tout en sachant être sérieux quand il faut.

Cœur de Michto, le podcast qui démystifie le travail du sexe

Dans son podcast baptisé Cœur de Michto, Elie raconte comment elle en a eu marre de sortir avec des hommes cis hétéros médiocres avec qui il lui arrivait trop souvent de coucher par politesse ou sentiment de redevabilité (ce qu’on appelle la dette sexuelle). Las de ce qu’elle surnomme du « sexe bénévole », elle commence à pratiquer du travail du sexe. Sans en faire l’apologie, elle raconte la réalité de son métier, dont par exemple sa grille tarifaire, sans pour autant tomber dans le voyeurisme sensationnaliste. Finalement, c’est moins un podcast sur le travail du sexe que sur les relations cis hétéros en terres patriarcales, le rapport à la sexualité, l’expression du désir, et tous les tabous autour.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.