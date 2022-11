TDoR 2022 : 327 personnes trans ont été tuées dans le monde au cours de l’année

Chaque 20 novembre, lors du TDoR, la communauté trans honore la mémoire de ses disparues. Selon une estimation de Trans Murder Monitoring, au moins 327 personnes trans ont été tuées dans le monde au cours des 12 derniers mois.

Chaque année, la Journée du souvenir trans, ou TDoR pour Transgender Day of Remembrance commémore la mémoire des personnes trans décédées.

Les communautés trans du monde entier se rassemblent le 20 novembre pour rendre hommage à celles et ceux qui ont été victimes de crimes de haine transphobe. Le TDoR est né en 1998, aux États-Unis, après l’assassinat de Rita Hester, femme noire et figure de la communauté trans de Boston.

Une nouvelle année meurtrière

Trans Murder Monitoring a estimé que 327 personnes trans sont mortes entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Un nombre symbolique de la persistance des violences transphobes mais aussi forcément éloigné de la réalité, rappelle TMM puisque les signalements et le recueil des informations dépendent aussi de la présence d’associations structurées dans chaque pays, ce qui est loin d’être toujours le cas. « La plupart des cas continuent d’être non répertoriés et quand ils le sont, ne reçoivent que très peu d’attention. »

Comme les années précédentes, ce sont en Amérique latine et dans les Caraïbes que le nombre de morts est le plus important : au moins 222 personnes trans ont été tuées au cours des 12 derniers mois.

« Les données continuent d’indiquer une inquiétante tendance globale lorsqu’il s’agit des intersections de la misogynie, du racisme, de la xénophobie, et de la putophobie, la plupart des victimes étant des femmes trans noires et migrantes, et des personnes trans travailleuses du sexe. »

Carte de TMM – TdoR 2022

En France, deux personnes trans ont été recensées : Beatriz Souza, droguée et tuée par son ex-partenaire en février 2022 et une personne dont le nom n’est pas connu, poignardée à Paris après une dispute avec une autre personne trans, en août 2022.

Une trentaine de rassemblements auront lieu en France (la liste complète est à retrouver sur le compte Instagram de l’Organisation de Solidarité Trans). Le TDoR est aussi dédié à la mémoire des personnes victimes de la transphobie de notre société. Le taux de suicides dans la communauté trans est largement supérieur à celui de la population générale, notamment chez les jeunes.

À Paris, le rassemblement se tiendra à la mairie du 20e arrondissement, ce dimanche 20 novembre à 17h à l’initiative de l’association Acceptess T.

Crédit photo : BBC Creative via Unsplash