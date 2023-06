Jean-Marc Morandini de nouveau devant le tribunal, jugé pour « harcèlement sexuel »

L’animateur de CNews est accusé d’avoir encouragé des hommes à s’exhiber nus devant la caméra lors de castings, et d’avoir demandé à de jeunes hommes des photos et vidéos en plein acte sexuel.

Jean-Marc Morandini est de retour au tribunal. Après une première condamnation en décembre 2022 pour « corruption de mineurs » – dont il a fait appel – l’animateur de CNews est ce mardi 13 juin jugé pour « harcèlement sexuel » à l’encontre d’un jeune comédien. ll risque jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Les faits remontent à 2015, lors d’un tournage de la websérie Les Faucons dont il était le producteur. L’animateur aurait encouragé de jeunes comédiens, âgés entre 19 ans à 26 ans à l’époque, à s’exhiber nus pour les castings de la série.

Une fausse identité de directrice de casting

L’animateur de CNews s’était créé une fausse identité de « directrice de casting », Catherine Leclerc, et leur avait adressé des courriels afin de leur demander avec insistance d’envoyer des vidéos d’eux nus, le pubis rasé, et des vidéos à caractère sexuel.

Le plaignant, âgé d’à peine 19 ans au moment des faits, avait notamment reçu en août 2015 deux e-mails de « Catherine » signés « maman » lui demandant s’il était prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini « qui n’est pas n’importe qui », rapporte l’Agence France Presse qui a pu consulter le dossier judiciaire.

Le jeune homme, soucieux de ne pas passer à côté de l’opportunité de devenir comédien, lui a répondu : « Il est évident que je ne vais pas faire le difficile sur la nudité […]. J’obéirai à ce que vous m’ordonnerez. » Jean-Marc Morandini avait lui-même reconnu au cours d’une audition « avoir pris des photographies de certains candidats nus dans son bureau afin de savoir s’ils étaient à l’aise ».

Déjà inscrit sur le fichier des délinquants sexuels

Jean-Marc Morandini est sous le joug de plusieurs affaires judiciaires. Sa société de production Ne zappez pas ! Production (NZPP) est également poursuivie pour « travail dissimulé » de cinq plaignants.

Bien qu’il fasse appel de sa première condamnation pour « corruption de mineurs » – pour des faits commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d’échanges électroniques à caractère sexuel et d’un casting à son domicile – Jean-Marc Morandini est désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels. Sa peine (initialement d’un an de prison avec sursis) a été assortie d’une obligation de soins pendant deux ans.

En avril dernier, une enquête de Mediapart révélait le contenu de conversations à caractère sexuel de l’animateur de CNews avec de nombreux mineurs. Deux jeunes hommes qui avaient 15 et 17 ans lorsqu’ils ont rencontré Jean-Marc Morandini, témoignaient pour la première fois. Malgré tous ces éléments, le groupe Canal+ soutient l’animateur, qui est tous les matins à l’antenne de son émission « Morandini Live ».

