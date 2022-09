L’historien star de BFM TV François Durpaire mis en examen pour viol

Consultant pour BFM TV, François Durpaire est visé par une plainte pour viol par une ancienne compagne. Il nie les faits qui remonteraient à 2011. Une information judiciaire a été ouverte.

C’est un de ces visages que l’on a coutume de voir sur les chaînes d’infos en continu. Consultant pour BFM TV, universitaire et historien notamment spécialiste des États-Unis, François Durpaire a été mis en examen pour viol le 1er septembre.

Un viol présumé et un arrangement financier au cœur de l’affaire

C’est Le Parisien qui a révélé l’affaire. Les faits se seraient déroulés en 2011. La plaignante est une ex-compagne du chroniqueur. En 2020, elle et François Durpaire se seraient revus et auraient évoqué leur passé commun, toujours d’après le quotidien : « Selon nos informations, ils se seraient alors mis d’accord sur une transaction financière… À l’américaine ! » Un arrangement aurait donc été trouvé entre les deux parties, à hauteur de 60 000 euros, afin que cette affaire ne soit plus jamais évoquée. La femme s’est finalement ravisée et a porté plainte.

Le chroniqueur, qui juge ces accusations « infondées », doit être interrogé dans les semaines à venir, selon son avocate Me Dorothée Bisaccia Bernstein.

Ce n’est pas la première fois qu’une figure de BFM TV est mise en cause pour des faits de violences sexuelles. Début 2022, c’est le journaliste et intervieweur politique Jean-Jacques Bourdin qui était visé par plusieurs témoignages de femmes. Elles rapportaient notamment des comportements déplacés, des messages à caractère sexuel, et même une tentative d’agression sexuelle.

Il avait finalement été écarté de BFM et RMC.

Crédit photo : BFM TV (capture Youtube)