Valérie Pécresse confronte Bourdin en direct : un moment qui fera date dans la campagne

Invitée sur BFM pour répondre aux questions d’un panel de citoyens et citoyennes, Valérie Pécresse a évoqué les accusations d’agression sexuelle qui pèsent sur Jean-Jacques Bourdin et en a profité pour appuyer son engagement contre les violences faites aux femmes.

La séquence marquera-t-elle la campagne ? Elle annonce en tout cas que Valérie Pécresse entend bien continuer à se présenter comme une candidate engagée pour les femmes.

Et pas seulement quand il s’agit de parler de son programme de candidate à la présidence de la République.

Invitée à l’émission La France dans les yeux sur BFM ce mardi 18 janvier, la candidate LR a profité d’être face à Jean-Jacques Bourdin pour envoyer un signal sur son engagement dans le combat contre les violences sexistes et sexuelles.

Alors que l’émission commence à peine, Valérie Pécresse a tenu ses mots :

« Je me suis clairement posée la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l’ouverture d’une enquête, par la justice, à la suite d’une plainte déposée contre monsieur Bourdin pour tentative d’agression sexuelle. Je sais qu’il conteste fermement ses faits, et bien sûr c’est à la justice de les trancher, et je respecte la présomption d’innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. »