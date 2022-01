BFM et RMC décident d’écarter de l’antenne Jean-Jacques Bourdin, accusé d’agression sexuelle

Mi-janvier, une journaliste a porté plainte contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d’agression sexuelle. Si le présentateur a pu officier à l’émission La France dans les yeux, le groupe détenant RMC et BFMTV a par la suite demandé sa mise en retrait temporaire.

Écarté de l’antenne… et « furieux » selon un proche interrogé par Le Parisien.

Jean-Jacques Bourdin, animateur vedette de BFMTV et RMC a été mis en retrait par Altice, le groupe qui détient les deux médias. La raison ? Une plainte déposée par une ancienne collègue pour tentative d’agression sexuelle, des faits qui remonteraient à 2013.

Une décision « prise pour ne pas porter préjudice au fonctionnement quotidien de BFMTV et de RMC », a indiqué Altice.

Après avoir laissé Jean-Jacques Bourdin présenter la toute première émission de La France dans les yeux mardi dernier, BFMTV a donc pris le parti d’écarter la journaliste star de sa matinale. « Si Bourdin était raisonnable, ce qu’il n’est pas, il aurait protégé l’antenne et lui-même en se retirant » selon un journaliste de la chaîne, cité par Le Parisien.

Une mise en retrait quelques jours après la performance de Valérie Pécresse

La chaîne avait maintenu Jean-Jacques Bourdin face à Valérie Pécresse ce mardi 18 janvier, ce qui a permis à la candidate Les Républicains de faire un véritable coup médiatique.

En introduction de l’émission, elle a rappelé les accusations qui pèsent contre Jean-Jacques Bourdin, lui faisant face, et en a profité pour se placer en candidate qui a compris les enjeux posés par MeToo.

Une séquence marquante à quelque mois de l’élection présidentielle, décryptée dans notre podcast Un coup de pied dans les urnes.

[Affaire Bourdin] Je suis une femme franche qui dit les choses en face et sans détour. Si je suis ici ce soir, c’est par respect pour vous, les Français, réunis pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. #LaFranceDansLesYeux #Pécresse2022 pic.twitter.com/pELohpInIp — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 18, 2022

Pour le moment, on ignore encore qui sera le prochain invité de cette émission politique qui permet à des électeurs et électrices de poser directement leurs questions aux candidates et aux candidats. On sait en revanche qu’il ou elle ne se retrouvera pas face Jean-Jacques Bourdin : c’est Bruce Toussaint qui assurera la présentation.

Si Valérie Pécresse assure avoir hésité à participer à l’émission, cela a-t-il incité d’autres à carrément décliner une invitation face à l’animateur ? Quelques jours après l’habile séquence de Valérie Pécresse, Yannick Jadot a fait savoir qu’il annulait son entretien prévu vendredi 21 janvier dans la matinale de BFM et RMC.

« On ne voulait pas fanfaronner là-dessus en disant ‘“regardez comme je suis vertueux” », a fait savoir l’équipe du candidat écologiste.

La matinale sera quant à elle gérée par Apolline de Malherbe. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris et le groupe Altice a aussi annoncé procéder à une enquête interne.

