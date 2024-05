L’ancien ministre Damien Abad mis en examen pour tentative de viol

L’ancien ministre des Solidarités est mis en examen pour tentative de viol, de la part d’une femme qui l’accuse de lui avoir imposé une fellation en 2010.

L’ancien ministre des Solidarités Damien Abad a été mis en examen pour tentative de viol en 2010, a rapporté l’Agence France Presse jeudi 16 mai.

Cette mise en examen intervient près d’un an après l’ouverture d’une information judiciaire le visant. Le député avait également été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté concernant deux autres affaires, dans lesquelles deux autres femmes ont porté plainte, et l’accusent de les avoir violées en 2010 et en 2011.

Accusé d’avoir imposé une fellation

Pour rappel, Damien Abad avait été nommé en mai 2022 ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées. Dès le lendemain de sa nomination, Mediapart révélait dans une enquête des accusations de viol à son encontre, datant de 2010 et 2011, dont les plaintes avaient été classées en 2012 puis 2017.

Mais fin juin 2022, une troisième femme, dont Mediapart a publié le témoignage, a elle aussi porté plainte, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête pour tentative de viol.

Selon la plaignante, Damien Abad lui aurait offert un verre lors d’une soirée en 2010. Voyant quelque chose de suspect au fond de celui-ci, elle affirme être allée aux toilettes pour recracher sa gorgée. Alors qu’elle en sortait, le député l’aurait attendue à la sortie des toilettes, et l’aurait poussée dans une pièce pour lui imposer une fellation. La jeune femme aurait ensuite finalement réussi à lui échapper en le frappant au ventre.

Damien Abad nie toute tentative de viol assure que son handicap fait qu’il n’est pas en capacité de contraindre une femme à avoir une relation sexuelle avec lui. Dans un communiqué transmis à l’Agence France Presse, il affirme n’avoir « aucun doute » sur son « innocence ».

