Andrew Tate s’est fait connaître pour sa misogynie notoire, fièrement affichée sur les réseaux sociaux. Arrêté en décembre dernier, l’influenceur masculiniste vient d’être mis en examen avec son frère pour viol et trafic d’êtres humains en bande organisée.

La nouvelle vient de tomber. Mardi 20 juin, l’influenceur fièrement masculiniste Andrew Tate a été mis en examen avec son frère pour « organisation d’un groupe criminel, trafic d’êtres humains et viols » selon un communiqué du parquet chargé de la lutte contre le crime organisé (DIICOT) de Roumanie. Il est assigné à résidence depuis fin mars, suite à son arrestation en décembre dernier.

Exploitation sexuelle par la méthode du « loverboy »

Il a beau clamer son innocence à qui veut l’entendre et répéter que c’est un grand incompris, Andrew Tate ne cesse d’étoffer son CV criminel. On le suspecte d’avoir formé, avec son frère, un réseau d’exploitation sexuelle début 2021 en Roumanie, aux US et au Royaume-Uni.

Pour duper leurs victimes, les frères Tate auraient usé de la méthode des « loverboys » qui consiste à faire croire à des jeunes femmes qu’ils sont amoureux d’elles pour les attirer dans des logements des environs de Bucarest où ils les séquestrent et les forcent « par des actes de violence physique et de coercition psychologique » à la production de films pornographiques.

À ce jour, sept victimes ont été identifiées, et trois d’entre elles se sont constituées partie civile. Les faits de viol auraient par ailleurs été commis à deux reprises par l’un des suspects, selon le Diicot. Au Royaume-Uni, Andrew Tate est également visé par des accusations de violences sexuelles concernant des faits remontant de 2013 à 2016.

