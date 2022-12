Andrew Tate a bien été arrêté… mais le carton de pizza n’a rien à voir dans cette histoire

La boîte de pizza Jerry’s Pizza a-t-elle vraiment joué un rôle dans l’arrestation de l’influenceur masculiniste Andrew Tate, après son humiliation publique par Greta Thunberg sur Twitter ? La réponse est non.

L’histoire était peut-être trop savoureuse pour être vraie mais l’emballement qu’elle a provoqué n’entamera pas la satisfaction de voir un misogyne notoire accusé de trafic d’êtres humains confié aux mains de la justice.

Andrew Tate, influenceur masculiniste et misogyne notoire et climatosceptique, a bien été arrêté ce jeudi 29 décembre 2022 par la police à Bucarest, où son domicile a été perquisitionné. Mais est-ce réellement la boîte de pizzas de Jerry’s Pizza qui trône sur son bureau bling bling qui a occasionné ce magnifique coup de filet ? La réponse est non.

Le timing était parfait

Checknews n’a pas cédé aux déductions certes passionnantes de plusieurs internautes avides de voir en cette arrestation une bévue de la part d’Andrew Tate. C’est donc la procureure Bolla Ramona qui a permis de connaître les circonstances de l’arrestation, qui n’ont donc rien à voir avec Jerry’s Pizza : « C’est une information très amusante mais ce n’est pas vrai. Nous avons exécuté un mandat de perquisition hier mais la décision avait déjà été prise avant son message [avec la boîte à pizza], puis elle a été autorisée par un juge. »

Un sacré timing, donc, mais aussi un simple hasard de calendrier. L’enchaînement était parfait : une attaque misogyne à une activiste pour le climat, une réponse bien sentie de cette dernière, une tentative ratée de reprendre le dessus et un final en apothéose, mais qui n’est en rien le résultat d’une déduction de la police roumaine sur la localisation d’Andrew Tate grâce à une pizza, encore moins le fruit d’une manœuvre de Greta Thunberg (comme certains médias ont aussi pu l’affirmer).

La réalité est tout autre : la police roumaine enquêtait depuis avril dernier sur l’implication d’Andrew Tate dans un trafic d’êtres humains et pour la séquestration de plusieurs femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Six ont été retrouvées au domicile d’Andrew Tate à Bucarest suite à la perquisition menée ce jeudi 29 décembre 2022.

