Trollé par Greta Thunberg et trahi par une pizza : Andrew Tate a été arrêté par la police roumaine

La police a perquisitionné le domicile de l’influenceur masculiniste Andrew Tate, dont la passe d’armes sur Twitter avec Greta Thunberg venait de faire le tour du monde.

L’histoire aurait pu se terminer sur un KO par tweets interposés. Sauf qu’Andrew Tate, homme à la personnalité vantarde et fière, ne sait pas faire profil bas quand l’intelligence le recommanderait.

Dans la vidéo qu’il a publiée pour tenter de répondre à la sublime vanne de la militante écologiste Greta Thunberg, on voit l’influenceur masculiniste se faire livrer une pizza. Et c’est ce détail qui aurait créé un rebondissement totalement inattendu, un carton de pizza de l’enseigne Jerry’s Pizza qui a pu confirmer sa présence en Roumanie, où il s’est installé et où il est visé par une enquête depuis le mois d’avril.

Jerry’s Pizza est en effet une entreprise roumaine, ce qui signifie qu’au moment où Andrew Tate répond à Greta Thunberg, il est bien dans ce pays, lui qui ne manque pas de montrer ses nombreux déplacements en Europe ainsi qu’à Dubai sur Instagram. C’est ce qu’en a déduit Alejandra Carabello, qui après un tweet viral, a décortiqué la façon dont elle en est arrivée à la conclusion que ce carton de pizza a pu être décisif.

Perquisition chez Andrew Tate, visé par une enquête pour trafic d’êtres humains

Six femmes ont été retrouvées au domicile d’Andrew Tate à Bucarest suite à la perquisition menée ce jeudi 29 décembre 2022.

Selon Reuters, Andrew Tate et son frère Tristan, ainsi que deux autres suspects, sont détenus par la police pour vingt-quatre heures. D’après le procureur, ils « semblent avoir créé un groupe de crime organisé dans le but de recruter, d’héberger et d’exploiter des femmes en les forçant à créer du contenu pornographique dédié à être publié sur des sites spécialisés pour un montant. »

Andrew Tate and his brother being taken into custody by Romanian authorities. pic.twitter.com/0jHoJDIkY6 — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 29, 2022

Ironie de cette histoire rocambolesque, l’action de la Roumanie pour lutter contre le trafic d’êtres humains a été encouragée depuis 2021 par le Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings… autrement dit, le Greta.

La boucle est bouclée.

