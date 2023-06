Après cette chronique jugée sexiste de Monsieur Poulpe, France Inter rappelé à l’ordre par l’Arcom

En novembre, l’humoriste avait écrit une chronique virulente contre les chasseurs, pour l’émission « C’est encore nous ! », tout en tenant des propos misogynes.

« Dissuadons les chasseurs avec une arme légale : la bite. On va créer l’association des baiseurs de femmes de chasseurs », lançait Monsieur Poulpe dans sa chronique de l’émission C’est encore Nous !, le 2 novembre sur France Inter. L’humoriste s’était fendu d’un monologue de quatre minutes contre les chasseurs, intitulé « Monsieur Poulpe régularise les accidents de chasse ».

Si cette chronique s’était attirée les foudres de la part de lobbies de chasseurs – Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, avait porté plainte – l’Arcom (ex-CSA) est de son côté, elle aussi intervenue auprès de la radio, en raison du caractère jugé sexiste de la chronique.

Une « banalisation » des violences sexuelles

L’autorité dénonce dans un communiqué publié ce jeudi 22 juin« a présence de propos dégradants à l’égard des femmes, dont certains visaient l’une d’elles en particulier, pouvant s’analyser comme banalisant les violences sexuelles faites aux femmes et ce sans intervention les condamnant ».

En novembre dernier, la chronique avait déjà été dénoncée par de nombreux auditeurs et internautes. Deux semaines après sa diffusion, Adèle Van Reeth, directrice de France Inter, avait répondu aux très nombreux messages d’auditeurs outrés par le texte de Monsieur Poulpe.

« Je comprends que vous soyez gênés à l’écoute de cette chronique, et que vous condamniez la vulgarité du vocabulaire et la violence de la situation décrite. Je tiens à exprimer mon regret que cette chronique ait pu vous heurter », avait-elle écrit dans la rubrique « La médiatrice » de Radio France, tout en rappelant que ces propos ne tombent pas sous le coup de la loi.

Ainsi, l’Arcom a rappelé à l’ordre France Inter, en intervenant auprès de Radio France afin de lui rappeler ses obligations issues de la loi du 30 septembre 1986.

