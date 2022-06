La députée Marie-Charlotte Garin reporte la fameuse robe de Cécile Duflot à l’Assemblée Nationale

Marie-Charlotte Garin, députée de la 3ᵉ circonscription du Rhône et co-responsable du pôle féminisme au sein d’Europe Écologie les Verts, s’est présentée le 28 juin 2022 à l’Assemblée Nationale, vêtue d’une robe particulière. Il s’agit du même modèle que portait Cécile Duflot lorsqu’elle avait été sifflée et injuriée de façon misogyne dans l’hémicycle le 17 juillet 2012.

Ce geste symbolique permet d’inscrire une forme de filiation et de sororité entre deux écologistes de générations différentes, mais aussi de souligner l’impératif de changer les pratiques sexistes qui gangrènent encore l’Assemblée Nationale. Marie-Charlotte Garin a d’abord tweeté en légende d’une photo de ses jambes dans l’hémicycle : « Ouverture de la XVIe législature et un parfum de transmission dans l’air… »

Après ce premier tweet laconique, la députée Nupes – qui appartient fièrement à la communauté LGBTI+ comme le rappelle le média Lesbien Raisonnable – a alors rajouté en retweetant une vidéo de La Chaîne Parlementaire où elle commentait son geste :

« Merci Cécile Duflot d’avoir été de celles qui ont ouvert la voie pour les femmes en politique, et pour la transmission d’une écologiste à l’autre. Je nous sais nombreuses et déterminées au sein de la NUPES pour défendre les droits des femmes et des minorités sur ce mandat. »