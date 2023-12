Porter un hoodie avec sa tenue de bureau peut-il être le comble du chic ? Miu Miu pense que oui

Depuis que le défilé Miu Miu automne-hiver 2023-2024 a décliné sous tous les tons neutres de beige, de gris et de marine le port du hoodie dézippé sur une tenue de bureau, conjuguer officewear et sportswear devient la tendance forte de l’hiver, facile à adopter.

On a clairement pas besoin que les grands noms de la mode s’adonnent aux hoodies pour s’y mettre. Mais toujours est-il que les bons vieux sweats à capuche deviennent plus que tendances pour cet hiver. La faute notamment à Miu Miu, élue marque la plus influente de l’année selon le fameux classement Lyst, qui en a fait la star de son défilé automne-hiver 2023-2024, en le portant dézippé sur une tenue parfaite pour le bureau. Un télescopage des registres de style particulièrement en vogue, qu’on retrouve dans le stylisme de plein de marques de grande distribution puisqu’il est si facile à copier.

Le hoodie pour réchauffer ses tenues de bureau : la tendance de l’hiver

C’est donc une tendance extrêmement facile à adopter, et que vous portiez même peut-être déjà, le hoodie zippé étant la version plus jeune et sportive du bon vieux cardigan parfait comme petite couche supplémentaire pour l’hiver. Sous un blazer ou un beau manteau, et sur une chemise boutonnée jusqu’au col ou un simple t-shirt, associé à un pantalon de tailleur, une jupe plissée, ou un legging. Vous pouvez même tenter le comble du mélange de l’officewear et du sportswear en osant porter une casquette, un beau pull en maille uni, sous un hoodie et un pardessus, avec un jogging et des grosses chaussettes glissées dans des mocassins.

Et rien de tel que la période du désert en entreprise qu’est l’époque des fêtes de fin d’année pour s’essayer à davantage de décontraction vestimentaire si l’envie vous en prend.

4 hoodies simples et efficaces à conjuguer à ses tenues de bureau

Sweat à capuche zippé noir — & Other Stories — 79 €.

Sweat à capuche zippé gris chiné — & Other Stories — 79 €.

Sweat à capuche zippé beige — & Other Stories — 79 €.

Hoodie — Loom — 95 €.

