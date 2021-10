3 histoires de maisons hantées bien flippantes à ne pas lire dans le noir

Vous qui ne croyez pas aux fantômes, vous n’allez pas reculer devant ces témoignages de personnes ayant vécu dans des maisons hantées ? Elles non plus n’y croyaient pas forcément… jusqu’au jour où elles ont croisé la route d’une présence paranormale.

Le 17 janvier 2019

Esprit malfaisant, âme en peine, fondations qui traversent un ancien cimetière, ou simple malchance… pour les personnes qui y croient, un logement peut être « hanté » pour diverses raisons.

Préparez-vous à bien flipper devant ces témoignages !

Des gens ayant habité dans des maisons « hantées » témoignent

C’est sur Reddit, le meilleur endroit de tous les Internets (avec Madmoizelle, pas de jaloux) que la question suivante a été posée :

« Aux gens qui ont vécu dans une maison “hantée” : quelle est l’expérience paranormale la plus inexplicable que vous avez vécue ? »

Il faut savoir que moi, le paranormal, j’y crois pas, mais j’en ai peur. Je n’ai AUCUNE envie que les démons, fantômes ou autres créatures aient la moindre once de réalité.

J’ai donc lu tout ça en couinant de terreur !

Vous pouvez lire toutes les réponses sur le fil de discussion originel (en anglais). Je vous en traduis quelques-unes… pour le plaisir.

Esprit et paralysie du sommeil

Le commentaire que les internautes ont plébiscité dit :

« Pas vraiment une maison hantée, mais une chambre hantée. Avant, je dormais au 2e étage et ma sœur dans le grenier. Elle faisait souvent de la paralysie du sommeil. Puis elle a déménagé, et moi j’ai récupéré sa chambre. Elle ne fait plus de paralysie du sommeil. Moi si. »

La paralysie du sommeil est un phénomène qui peut être terrifiant.

Semi lucides, semi endormies, les personnes touchées peuvent voir des créatures, des ombres, entendre des voix… et sont souvent clouées au lit, incapables de bouger.

L’effet est souvent illustré par ce célèbre tableau, Le Cauchemar, de Johann Heinrich Füssli. Le démon perché sur la poitrine de la femme endormie, ça fait penser à ce qu’on ressent pendant une paralysie du sommeil.

Le Cauchemar, de Johann Heinrich Füssli

Quelle idée, déjà, de dormir dans le grenier… Autant RÉCLAMER direct une chambre hantée !! Tout le monde sait que les greniers, c’est l’antre du sheitan !

Le fait que beaucoup d’internautes évoquent des expériences similaires n’est en RIEN rassurant.

La servante morte depuis un siècle

Un autre témoignage fait état de ce qui serait l’esprit d’une personne décédée. Bonne nouvelle, ce fantôme est loin d’être malveillant !

« La maison de mon oncle, à l’est de New York, était censée être hantée par un garçon d’écurie et une servante qui y travaillaient au XIXe siècle. On plaisantait toujours en disant qu’on pouvait entendre des gens, ou des objets remuer la nuit, mais vu l’âge de la baraque, on en riait plus qu’autre chose. Une amie de mon oncle y a passé une nuit avec sa sœur. En se réveillant, elle a remarqué une servante descendant des serviettes au rez-de-chaussée, puis l’a revue en train de transporter un percolateur. Elle était super impressionnée par le personnel embauché par mon oncle ! […] En se levant pour de bon, elle lui a demandé où était passée la servante. Mon oncle lui a demandé de quoi elle parlait, et à quoi cette servante ressemblait. Son amie lui a tout expliqué, et il a ri. Il l’a emmenée dans le salon et lui a montré un vieux tableau. Elle a dit qu’il s’agissait bien de la même femme. Mon oncle lui a alors répondu : — Eh bien, elle est morte il y a un bon siècle. »

Franchement quitte à être un fantôme qui ne paie pas le loyer, autant se rendre utile, hein. Plutôt que de courir pour aucune raison, ouvrir les fenêtres ou déplacer des meubles à 2 heures du mat’.

On a déjà des voisins normaux pour ça, merci beaucoup.

The Haunting of Bly Manor – Eike Schroter/Netflix

L’histoire de la petite fille dans le placard

On n’allait pas vous laisser avec une servante fantôme mais serviable, vous croyez quoi ?

Attachez vos ceintures.

« À partir de mes 8 ans, je REFUSAIS d’aller à l’étage. Il y avait deux sortes de placards là-haut, qui couraient sur tout le mur, et on pouvait marcher à 4 pattes dedans. Tout a commencé un jour où je rampais dans un de ces placards avec un copain, armé d’une lampe de torche. Un truc de gosse, quoi. J’ai vu une petite fille assise dans le coin, qui semblait vouloir jouer avec nous. Beaucoup de gens disent qu’ils n’ont pas eu peur la fois où ils ont vu un fantôme, qu’ils étaient juste intrigués. Eh ben non. J’étais pire que terrifié. Cette fillette avait pourtant l’air normale : blonde, une jolie robe, amicale… Je n’ai rien dit, j’ai continué derrière mon copain et on est ressortis du placard. Je lui ai dit ce que j’avais vu. Lui n’avait rien vu, mais n’avait aucune envie d’y retourner. Parfois mes parents m’envoyaient à l’étage chercher quelque chose, et quand j’arrivais, les portes s’ouvraient en grand. Comme pour me persuader d’entrer. Je perdais des jouets sans pouvoir remettre la main dessus. Et voilà que mes parents, en sortant les cadeaux de Noël du placard, y trouvaient aussi mes jouets perdus. Un jour, quand mes parents faisaient la grasse matinée, j’ai décidé d’envoyer mon chien affronter le monstre du placard. Lui qui obéissait toujours a REFUSÉ de franchir la dernière marche vers l’étage. Mes parents ne m’ont jamais cru quand il s’agissait des choses étranges qui se passaient dans cette maison. Ils rejetaient la faute sur moi : j’oubliais d’éteindre les lumières, je perdais mes jouets… Moi, je savais que je n’y étais pour rien. Quand j’ai eu 10 ans, on a déménagé. Même pas une semaine plus tard, les nouveaux proprios nous appellent pour nous demander si la maison est hantée. Leur fille dort à l’étage et dit qu’elle joue, la nuit, avec une enfant aux cheveux blonds. Mes parents ont ri : quels dingos, ces nouveaux proprios… Bon, pour la faire courte, ils ont gardé contact avec eux, et la petite fille s’est mise à apparaître à divers endroits de la maison. Par exemple, ils étaient posés, à regarder la télé, et en tournant la tête, ils la voyaient, assise sur les genoux de leur fille. Ils ont cherché sur Internet les anciens proprios, ont découvert qu’une femme fabriquant des robes y vivait auparavant. Et, bien sûr, une photo de la petite fille, portant une des robes en question. Cette famille a été détruite par tout ça. Les parents ont divorcé. Le père est resté vivre dans la maison. Et a fini par s’y donner la mort. »

Yes yes yes, les petites filles fantômes qui veulent jouer, c’est pas du tout la pire chose.

D’ailleurs, avant de m’endormir, je ne regarde jamais par ma grande fenêtre du 1er étage en imaginant comment je réagirais si le visage souriant d’un enfant flottant inexplicablement à 5 mètres du trottoir s’y dessinait.

Ja-mais.

À lire aussi : Je suis chasseuse de fantômes, et c’est très sérieux — Témoignage

Crédit photo : The Haunting of Hill House – Netflix