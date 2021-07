La boucle est bouclée : Stranger Things rencontre Ghosbusters dans le nouveau SOS Fantômes

Encore quelques mois à attendre et on pourra enfin découvrir la suite de SOS Fantômes, sous-titrée L’Héritage ! Pour nous faire patienter, le nouveau trailer nous en dit un peu plus.

Plus d’un an et demi après la première bande-annonce, les fantômes ressortent de leur cachette. Un deuxième trailer pour Ghostbusters: Afterlife (SOS. Fantômes : L’Héritage) a été mis en ligne hier et il met l’eau à la bouche.

La sortie de ce troisième opus de la saga est prévue pour le 11 novembre prochain. Après un report de plus d’un an à cause de la crise sanitaire, la date se rapproche !

Ce film est bien la suite de SOS Fantômes 2, sorti en… 1989. Dans la vraie vie comme dans l’intrigue, quelques années ont passé depuis la fin du deuxième long-métrage ; l’es chasseurs de fantômes sont grands-parents et on dirait bien que c’est à leurs petits-enfants de prendre la relève…

Stranger Things rencontre Ghostbusters

Après sa mort, Egon Spengler, l’un des trois lurons de départ, a légué une vieille maison de campagne à sa fille Callie et à ses deux petits-enfants : Phoebe et Trevor. Ces derniers vont découvrir les reliques de l’entreprise mystérieuse de leur grand-père. Probablement au bon moment, quand on voit que la petite ville où ils ont emménagé est la cible de phénomènes paranormaux…

Cette intrigue un peu attendue mais très efficace s’ajoute à un casting aux petits oignons.

On retrouve Finn Wolfhard dans le rôle de Trevor ; ce jeune acteur canadien, révélé par Stranger Things, arrive dans un univers qui lui va déjà comme un gant ! Côté adultes, Carrie Coon (qui nous laissait baba dans The Leftovers) et Paul Rudd (Ant-Man, Mike dans Friends…) nous promettent un duo bien équilibré entre force de caractère et humour.

Et bien sûr, on attend de voir qui de l’équipe originelle des Ghostbusters sera présent dans le film !

Si Egon a été choisi pour être au centre de l’histoire sans être là, ce n’est pas un hasard : l’acteur Harold Ramis qui interprétait ce rôle est malheureusement décédé en 2014. Toutefois, on peut toujours espérer voir ou apercevoir les trois autres compères Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Sans oublier Sigourney Weaver !

Les dernières secondes du trailer nous promettent d’ailleurs l’apparition de l’un d’entre eux… Vous voyez lequel ?

Un retour de SOS Fantômes qui a toutes ses chances de fonctionner

Cette suite a vraiment quelque chose de très prometteur ! Le succès très relatif du reboot féminin de 2016 n’a pas freiné les créateurs, même s’il n’a pas toujours été motivé par les bonnes raisons…

Cette fois-ci, c’est Jason Reitman qui se retrouve à la réalisation et au scénario. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez probablement déjà vu et aimé ce qu’il fait : on lui doit notamment Juno, In the Air et Tully ! Il a même signé quelques épisodes de The Office et de Saturday Night Live… De quoi s’assurer que l’humour propre à SOS Fantômes sera bien retransmis dans ce nouvel opus.

Les aperçus de SOS Fantômes : L’Héritage promettent un retour en puissance de la franchise. C’est très intelligent d’intégrer cette dimension où des enfants vont découvrir le concept de l’entreprise Ghostbusters : cela permet de créer une porte d’entrée pour une nouvelle génération qui s’apprête à découvrir cette histoire aux côtés des parents déjà fans. Les plus jeunes verront peut-être ensuite les premiers films comme des prequels !

Il ne fait aucun doute que la fanbase est toujours présente pour découvrir ce nouveau film : SOS Fantômes est devenu un objet de la pop culture donc les créateurs du film savent qu’ils sont attendus au tournant par les fans les plus méticuleux.

SOS Fantômes : L’Héritage sera peut-être un exemple de bonne reprise de franchise. Les essais sont nombreux (Spider-Man, Jumanji, Men in Black…) mais les échecs aussi, malheureusement. Ce troisième film apportera sûrement une bonne dose de fan service, mais avec les effets spéciaux version 2021 et l’humour qui donne leur saveur aux premiers films, on se dit que c’est une bonne recette pour un franc succès !

