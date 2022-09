Deux mamans lesbiennes dans Peppa Pig et les homophobes grognent à tout-va

Peppa Pig présente pour la toute première fois une famille homoparentale. Une visibilité plus que bienvenue, mais qui se solde aussi et malheureusement par des cris scandalisés.

« Je vis avec ma maman et mon autre maman. Une de mes mamans est docteure et mon autre maman cuisine des spaghetti. J’adore les spaghetti. »

Après 18 ans d’antenne, le dessin animé Peppa Pig, diffusé dans 180 pays, a montré pour la toute première fois une famille homoparentale et cela a été remarqué !

Un épisode des aventures de l’héroïne des tout-petits était diffusé ce mardi 6 septembre sur Channel 5 au Royaume-Uni et mettait en scène une camarade de Peppa, Penny (une oursonne polaire), en train de parler de sa famille, et donc de ses deux mamans.

Il n’en fallait pas davantage pour que les réacs sortent du bois en criant « Ouin ouin, encore un coup des wokistes, incapables de laisser nos enfants tranquilles ! ». On caricature à peine, en témoigne ce tweet de La Manif pour tous, toujours là pour se rappeler à nos esprits alors qu’on voudrait juste qu’elle s’évanouisse dans le néant et ne fasse plus jamais parler d’elle.

LMPT (Twitter)

D’ailleurs, l’organisation homophobe et transphobe a loupé le principal objet de scandale de cette scène, comme le souligne cet internaute :

Simon Harris (Twitter)

« C’est écœurant et cela enseigne une chose très dangereuse à nos enfants – dès que nous l’avons vu, j’ai immédiatement fait asseoir mes enfants et nous avons eu une discussion franche après ce qu’ils ont pris en pleine tête. Ne jamais mettre une casserole bouillante sur une table sans dessous-de-plat car ça bousille le vernis. »

