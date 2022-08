Serena Williams brille à l’US Open dans une robe de tennis façon patineuse artistique

La championne de tennis la plus titrée du monde et de l’histoire tous genres confondus se qualifie en beauté et avec style pour le deuxième tour de l’US Open, face à Danka Kovinic. Elle portait une robe Nike qu’elle a elle-même dessinée, annonciatrice de sa reconversion mode.

Si elle a d’ores et déjà annoncé ses adieux aux courts de tennis, Serena Williams n’a pas encore donné ses derniers coups de raquette ni d’éclat mode. Pour preuve, ce 29 août 2022, la championne inégalée de la discipline, tous genres confondus, vient de se qualifier pour le deuxième tour de l’US Open. Elle a vaincu sans surprise la Monténégrine Danka Kovinic (80e mondiale) 6-3, 6-3. Au-delà du score, sa tenue a également marqué les esprits.

La robe de patineuse artistique de Serena Williams pour ouvrir l’US Open

Serena Williams a imaginé elle-même sa tenue pour débuter l’US Open © Capture d’écran Twitter.

Serena Williams portait une robe Nike inspirée du patinage artistique, comme le rapporte le journaliste sportif Nick de Paula. Elle l’a conçue en six couches en référence à ses six titres remportés à Flushing Meadows. Assorties au scintillement de sa robe, ses chaussures NikeCourt Flare 2 étaient incrustées de diamants formant le logo en virgule signature de la marque, ainsi que des motifs étoile. Elle s’offrait le luxe de scintiller jusque dans ses cheveux parsemés de brillants.

Des perles à ses débuts aux diamants aujourd’hui © Capture d’écran Twitter.

Dans les gradins, son mari Alexis Ohanian (avec qui elle est fiancée depuis fin 2016) et leur fille Alexis Olympia Ohanian Jr. (née le 1er septembre 2017) étaient aux premières loges pour la soutenir. Cette dernière portait d’ailleurs une robe assortie à celle de sa mère, et photographiait sa mère avec un appareil semblable à celui qu’utilisait son grand-père, récemment portraituré dans le film La Méthode Williams.

Tel grand-père, telle petite fille © Capture d’écran Twitter.

La reconversion mode de Serena Williams, déjà toute tracée ?

Rappelons en effet qu’outre la balle jaune, Serena Williams voue également une passion pour la mode, qu’elle a étudié de 2000 à 2003 à l’Art Institute de Fort Lauderdale. Elle a fondé une première marque, Aneres (Serena à l’envers) en 2004, puis une deuxième Serena en 2018, et a toujours eu des tenues inattendues sur le court. Depuis plus de trois ans, son Serena Williams Design Crew œuvre au sein de Nike, son équipementier officiel, pour plus de diversité et d’inclusion au sein de l’entreprise, en plus de proposer des collections en édition limitée.

C’est donc une reconversion mode toute tracée et déjà éprouvée (au sein d’un secteur particulièrement porteur, d’ailleurs) qui se dessine pour celle qui s’apprête à prendre sa retraite du tennis.

Crédit photo de Une : Capture d’écran Instagram de Nike.