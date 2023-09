Qui est Coco Gauff, grande gagnante de l’US Open et nouvelle coqueluche du tennis

Après avoir été N°1 mondiale junior, Coco Gauff vient de remporter l’US Open le 9 septembre 2023 à seulement 19 ans, faisant d’elle la N°3 mondiale en simple des adultes. Nombreuses de ses adorables et hilarantes réactions font déjà le tour du web, confirmant son statut de championne de tennis, mais aussi de coqueluche d’Internet.

Jeu, set, match et mèmes. Samedi 9 septembre 2023, Coco Gauff a remporté l’US Open, face à la joueuse biélorusse Aryna Sabalenka (2-6, 6-3, 6-2) au stade Arthur Ashe de New York. C’est sa première victoire d’un titre du Grand Chelem, à seulement 19 ans. Son émouvante réaction suite à sa victoire fait déjà le tour d’Internet, confirmant son statut de championne de tennis et de nouvelle coqueluche de la culture populaire.

@usopen COCO GAUFF WINS THE US OPEN!!! #cocogauff #usopen #tennis ♬ In this shirt – ___lyrics.___ Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Qui est Coco Gauff, gagnante de l’US Open 2023

Cori Dionne « Coco » Gauff de son vrai prénom est née en 2004 à Atlanta, d’une mère athlète devenue éducatrice et d’un père basketteur devenu cadre dans la santé. Elle a commencé à jouer au tennis dès l’âge de six ans, et ses parents ont peu à peu mis de côté leur carrière pour s’occuper de celle de leur fille pleine de talent. À 10 ans en 2014, elle a commencé à s’entraîner en France avec Patrick Mouratoglou, entraîneur de longue date de Serena Williams. Elle est devenue à 10 ans et trois mois la plus jeune championne de l’histoire du tournoi USTA CLay Court National 12 ans et moins, avant d’enchaîner les victoires dans d’autres championnats juniors. Elle est même devenue la junior N°1 au monde après avoir remporté le titre junior en simple de Roland-Garros 2018 et a également remporté un titre junior majeur en double à l’US Open 2018.

@usopen FACTS MOM #cocogauff #usopen #tennis ♬ suono originale – Magrì Alberto Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Aujourd’hui, Coco Gauff se classe N°3 mondiale en simple selon la Women’s Tennis Association (WTA) et N°1 mondiale en double. Elle a remporté huit titres en double – cinq en partenariat avec Jessica Pegula et trois avec Caty McNally – et six titres en simple du circuit WTA, dont maintenant le majeur qu’est l’US Open 2023. Cette dernière victoire lui vaut encore plus de comparaisons à Serena Williams, d’autant que ça fait d’elle la plus jeune gagnante états-unienne de l’US Open depuis la GOAT (Greatest of All Time : la meilleure de tous les temps) en 1999.

@usopen We’re all crying Mr. Gauff 😭 #cocogauff #usopen #tennis ♬ original sound – US Open Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pourquoi Coco Gauff est déjà la coqueluche de la pop culture

En plus de son talent sur les courts, Coco Gauff affirme déjà une personnalité attachante. Suite à sa victoire à l’US Open, elle a tenu avec humilité à remercier celles qui l’ont inspiré et ont pavé la voie pour qu’elle puisse triompher aujourd’hui. En interview pour ESPN, elle raconte ainsi que ça n’aurait pas été possible sans les représentations qu’ont été pour elle Serena et Venus Williams :

« Je veux dire, elles sont la raison pour laquelle j’ai ce trophée aujourd’hui, pour être honnête. Elles m’ont permis de croire en ce rêve. En grandissant, il n’y avait pas beaucoup de joueurs de tennis noirs dominant ce sport. Elles étaient les deux seules dont j’avais connaissance quand j’étais plus jeune. »

Coco Gauff a également tenu à saluer Billie Jean King qui s’est battue pour l’égalité salariale dans le tennis.

@usopen “Oh my goodness” 😂 #cocogauff #billiejeanking #usopen ♬ original sound – US Open Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Plus surprenant, elle a aussi profité de sa victoire pour remercier ceux qui ne croyaient pas en elle :

@usopen TALK THAT TALK COCO #cocogauff #usopen #tennis ♬ original sound – US Open Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

« J’ai fait de mon mieux pour porter cela avec grâce. Honnêtement, à ceux qui pensaient mettre de l’eau sur mon feu, vous y ajoutiez en réalité du gaz. Et je brûle maintenant si fort. »

Évidemment, Serena Williams l’a félicitée, mais aussi Michelle et Barack Obama.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Et si son talent, son humilité et sa philosophie de vie ne suffisaient pas, Coco Gauff a aussi beaucoup d’humour et paraît très accessible. Elle l’a prouvé en ironisant sur la façon dont elle a facetimé son frère aussitôt après avoir gagné, sans succès. Ou lors d’un match précédent, quand elle avait confié qu’apercevoir Justin Bieber l’avait motivée à gagner : « Je ne peux clairement pas perdre devant lui », avait-elle dit à ESPN, alors qu’elle avait déjà joué devant Michelle et Barack Obama. Beaucoup de vidéos d’elle dépassent les millions de vues sur TikTok.

Coco Gauff on Justin Bieber, Hailey Bieber, & Jimmy Butler watching her match at the US Open:



“I was definitely starstruck with Justin Bieber. Never Say Never was 1 of my favorite songs as a kid. And Baby Oh Baby 😂 I could go through all his songs.. & then Hailey too. Jimmy… pic.twitter.com/OwYWEDWqNB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 2, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

D’ailleurs, une archive d’elle remonte avec viralité. On la voit, âgée de huit ans, danser sur « Call Me Maybe » de Carly Rae Jepsen, dans les gradins de ce championnat qu’elle finira par remporter à. seulement 19 ans. La boucle est bouclée, et c’est déjà un immense chemin parcouru, mais ce n’est encore que le début de la carrière de Coco Gauff.

Coco Gauff went from dancing at the US Open as an 8-year-old to winning her first career Grand Slam at the same tournament 11 years later as a 19-year-old.



What a performance!



She is the youngest American US Open champion since Serena Williams in 1999 🤯pic.twitter.com/QAtd1hWkZC — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 9, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

