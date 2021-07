Un film sur Venus et Serena Williams ?! Ah non : sur leur daron

King Richard, un film sur l’enfance des deux joueuses de tennis les plus fortes et les plus connues de tous les temps, sortira en novembre prochain. Mais le concept laisse un peu songeur.

Un film sur les deux sœurs devenues des légendes du tennis ? Même sans être trop branchée Roland-Garros, difficile de passer à côté ! Oui, mais… Ce fameux film ne va pas nous raconter l’histoire du point de vue de Serena et Venus Williams, mais de celui de leur père. Il porte carrément son nom : King Richard.

King Richard, le film sur le père de Venus et Serena Williams

La bande-annonce du film a été révélée hier. On y découvre Will Smith dans le rôle de Richard Williams, le père de Venus et Serena.

King Richard se concentre sur l’enfance des deux futures stars des courts de tennis, avec Saniyya Sidney dans le rôle de Venus et Demi Singleton dans celui de Serena, revenant sur la façon dont leur personnalité et leur férocité sur le terrain a été façonnée notamment par leur père, qui les a éduquées avec un seul objectif en tête : qu’elles deviennent des championnes internationales.

Le tennis dans le viseur de Richard Williams

Alors que lui et sa famille vivaient dans la pauvreté, Richard Williams trouve l’inspiration lorsqu’il voit une femme recevoir 40.000$ après avoir remporté un tournoi de tennis, comme il l’a rappelé lors d’une interview en 2014 . Il décide alors que son futur enfant jouera au tennis, et sera parmi les plus grands. Il a même écrit un plan de 78 pages — un élément d’ailleurs repris dans la bande-annonce de King Richard.

En 2017, Venus Williams a conté au Times une partie de son enfance. Dans un long article, elle se souvient que depuis qu’elle et sa petite sœur Serena ont su marcher, leur père leur a mis une raquette dans les mains. Il ne savait pas jouer lui-même, alors il a appris dans les livres, puis il les a entraînées plusieurs heures par jour sur un terrain fatigué de leur quartier, et ce pendant plusieurs années.

Au-delà du tennis, les deux jeunes filles n’avaient pas le droit à des distractions de leur âge, explique la tenniswoman ; leur vie se résumait à l’école, le sport, l’église et la famille. Une enfance atypique qui ne fait pas vraiment rêver.

La suite, on la connaît. La plus âgée, Venus Williams, est devenue la première femme noire à être numéro une mondiale en 2002, suivie de près par sa cadette Serena quelques mois plus tard. Cette dernière est devenue la personne qui a remporté le plus de titres du Grand Chelem en simple ; une référence quand on veut comparer les performances au tennis. Avec ses 23 titres en simple, elle peut renvoyer Djokovic, Nadal et Federer aux vestiaires — chacun n’en a que 20. Rien que ça.

Mais ce n’est pas l’histoire que racontera King Richard : le film choisit de s’appesantir sur le « père de ». Et on se demande si on ne pourrait pas, quelque part, y voir une énième marque quasi imperceptible de la société patriarcale — comme une façon de dire que les deux femmes les plus puissantes du tennis doivent, quelque part, leurs prouesses à un homme…

Richard Williams par Will Smith, une version adoucie ?

Le père Williams paraît autoritaire, c’est peu de le dire, et le but de ce biopic ne semble pas être de dénoncer son éducation acharnée. En plus, avez- vous déjà vu un film où Will Smith ne prend pas cinq minutes pour vous attendrir ? Certes, il ne sera probablement pas montré comme un personnage tout rose, mais laissez-lui un peu de temps : sans aucun doute, il parviendra à amadouer le public !

En partageant la bande-annonce sur Instagram, l’acteur s’est dit honoré de « pouvoir célébrer l’héritage de quelqu’un qui est encore en train de le créer » ; il a également remercié l’ensemble de la famille Williams de le « laisser partager leur histoire avec le monde ».

À voir si ça ne crée par un malaise de montrer une version peut-être très adoucie d’un homme bien réel, avec ses ambitions, mais aussi ses travers.

Les deux filles de Richard Williams, en tout cas, ne semblent pas regretter la façon dont elles ont été éduquées.

Au fil de son portrait dans le Times, Venus Williams expliquait que Richard ne leur criait pas dessus après une défaite ; elle se souvient que « Papa était très encourageant et Maman plus perfectionniste ». Même son de cloche du côté de Serena Williams : en 2019, lors de l’US Open, elle a dit regarder son enfance avec un point de vue très différent depuis qu’elle-même est devenue mère : « Mon père est incroyable, je n’aurais jamais pu faire ce qu’il a fait non seulement avec moi, mais avec Venus aussi. »

Si cet intrigant Richard Williams vous donne envie d’en savoir plus à son sujet, rendez-vous le 18 novembre devant King Richard au cinéma.

