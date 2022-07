Sur Arte, un docu décrypte le rôle que joue Coca dans la pollution des océans

Disponible sur Arte.tv, le documentaire Coca-Cola, leader pollueur décrypte le poids de la firme de sodas dans la pollution plastique mondiale, et les limites du recyclage. Une enquête vertigineuse et éclairante sur les dynamiques de greenwashing.

Il faudrait vraiment vivre au fin fond d’une grotte pour ignorer l’urgence climatique qui nous frappe actuellement. Si les sources de pollution qui aggravent l’écocide accéléré que nous vivons sont nombreuses, certaines paraissent plus facilement dispensables que d’autres. C’est le cas des sodas, ces bombes de sucres et de calories vides, vendus en canettes d’aluminium ou plastique. Parmi les plus populaires, compte évidemment Coca-Cola qui affiche pourtant de plus en plus ses préoccupations pour la planète.

Or, un documentaire Arte décrypte l’écart entre les belles promesses du géant états-unien fondé en 1886 et la violente réalité. Diffusé sur la chaîne le 26 juillet 2022 à 22h30 et d’ores et déjà disponible en replay sur arte.tv (jusqu’au 23 octobre 2022), Coca-Cola, leader pollueur raconte beaucoup de la pollution des Océans, ses conséquences, et du greenwashing.

Le documentaire Coca-Cola, leader pollueur, disponible sur arte.tv.

470 milliards de bouteilles produites par an, dont 25% par Coca

Réalisé par la documentariste Laura Mulholland, ce docu pose de nombreux faits vertigineux : l’industrie des boissons produit chaque année 470 milliards de bouteilles à usage unique, dont 25 % proviennent de Coca-Cola, ce qui en fait le plus grand producteur mondial de boissons non alcoolisées.

Extrait de la campagne « Un monde sans déchets » de Coca-Cola, lancée en 2018.

Alors que dans les années 1950, l’entreprise commercialisait ses boissons dans des bouteilles en verre consignées qu’elle lavait avant de les remplir à nouveau afin de les remettre sur le marché, la démocratisation du plastique à usage unique a tout changé à partir des années 1970. Mais pour répondre aux demandes grandissantes de pratiques plus écologiques, en 2018, Coca-Cola lance une campagne baptisée « Un monde sans déchets ». La firme s’y engage d’ici 2030 à rendre ses emballages recyclables à 100%, à utiliser 50% de matériau recyclé pour leur fabrication, et à collecter pour le recyclage l’équivalent des bouteilles et canettes qu’elle vend.

Les promesses écolos de Coca-Cola sont-elles réalisées ? Dans quelles conditions ?

Mais le documentaire Coca-Cola, leader pollueur décrypte en quoi ces belles promesses tiennent pour l’instant surtout de greenwashing. Au-delà de l’entreprise de soda, on en apprend également beaucoup sur les limites du recyclage en général : seuls 9 % du plastique fabriqué jusqu’à présent, majoritairement à partir de combustibles fossiles, a été retraité, par exemple. Mais à quel prix, et dans quelles conditions ? De l’Ouganda, aux Philippines en passant par les îles Samoa, la réalisatrice Laura Mulholland et son équipe révèlent les sombres coulisses de la firme qui a le cynisme de revendiquer comme slogan : « Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur. »

En Ouganda, des enfants collectent du plastique 10 heures par jour pour 1 dollar. © Capture d’écran du documentaire Coca-Cola, leader pollueur, de Laura Mulholland

À lire aussi : Ce que le #NippleGate de Janet Jackson raconte du racisme et du sexisme aux États-Unis

Crédit photo de Une : Capture d’écran du documentaire Coca-Cola, leader pollueur, de Laura Mulholland, sur arte.tv.